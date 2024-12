Nasce la Madonie JFP Orchestra: un viaggio tra Jazz, Funk e Pop per valorizzare il territorio

In questi mesi, il comprensorio madonita si è arricchito di una nuova proposta musicale: la “Madonie JFP Orchestra” diretta dal Maestro Antonio La Placa.

L’ orchestra, ha lo scopo di promuovere i valori culturali ed in particolar modo musicali del territorio, valorizzando il talento dei numerosi professionisti che in esso gravitano, tutti accomunati da una profonda passione per il Jazz, il Funk e il Pop.

L’eleganza e il fascino del repertorio per voce e orchestra, viene esaltato da un organico composto da più di venti musicisti di alto profilo artistico: concertisti, docenti di musica e strumento musicale, coadiuvati da giovani e talentuosi studenti madoniti frequentanti il conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. L’orchestra, ha già in cantiere tre concerti nel periodo natalizio, con un repertorio pensato ad hoc per questo particolare periodo dell’anno. la Madonie JFP Orchestra debutterà il 30 dicembre al Cine-teatro Grifeo di Petralia Sottana e replicherà il 2 gennaio a Petralia Soprana ( chiesa S. Maria di Loreto) ed il 6 gennaio a Gangi ( Sala Polifunzionale).