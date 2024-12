Natale 2024. Il Vescovo di Cefalù incontra le realtà associative del territorio

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, incontra le diverse realtà del territorio, segno della continua vicinanza a tutta la comunità diocesana nelle sue tante espressioni. In questo periodo di festa e riflessione, il Vescovo si dedica a momenti di dialogo e scambio di auguri con gli amministratori locali, i giovani, le persone ammalate e tutte le associazioni.

Proprio con questo spirito, Mons. Marciante ha organizzato per oggi pomeriggio, 18 dicembre, alle 18, un incontro dal titolo “Andiamo! La stella della Speranza ci guida” presso il Salone Sansoni del Palazzo Vescovile, un momento augurale aperto a tutte le realtà associative del territorio. Sarà una nuova occasione per confrontarsi, alimentare il dialogo e riflettere insieme sull’importanza della speranza come guida per affrontare le sfide del presente e del futuro.

Un appuntamento che non sarà un semplice scambio di auguri, ma un’opportunità per rafforzare i legami tra le persone e promuovere un senso di comunità più forte nel segno della solidarietà e della luce che il Natale porta con sé.