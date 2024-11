Nella sede del Parco delle Madonie il concerto “Musica e impegno per le Donne

In occasione del 35° anniversario dell’istituzione dell’Ente Parco delle Madonie, si è svolto a Petralia Sottana, presso Palazzo Pucci Martinez, sede dell’Ente, il concerto “Musica e impegno per le donne”. L’evento è stato organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, 25 novembre.

L’iniziativa è stata promossa da Fidapa Petralie Madonie e Auser Petralia Sottana, offrendo un concerto lirico dedicato alle donne. Ad esibirsi sono stati il pianista Alessandro Valenza, il tenore Domenico Gheggi e il soprano Elisabetta Giammanco.

La serata ha visto anche la partecipazione degli allievi della classe Ib dell’ITC di Petralia Soprana, diretti dalla professoressa Marisa Sabatino, con un intermezzo al pianoforte eseguito da Iris Gennaro.

“Con grande piacere l’Ente Parco ha acconsentito all’allestimento dell’evento nel salone storico del Palazzo, rispondendo all’invito formulato dalle donne di Fidapa ed Auser,” ha dichiarato il Commissario dell’Ente, Salvatore Caltagirone.

“Lo stesso Ente Parco non sarebbe quello che è senza il prezioso contributo delle molte donne che vi lavorano. Un grazie di cuore a tutte loro. Che la bellezza della natura ci inviti a riflettere anche sulla bellezza della Donna, un bene prezioso che va sempre rispettato e amato.”