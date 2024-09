Nelle Madonie nasce “Cavalieri di Taverna”, una associazione equestre dedicata alla passione per i Cavalli e alla condivisione di Valori

Nel cuore delle Madonie nasce un nuovo capitolo nell’universo equestre locale: “Cavalieri di Taverna”. Un’associazione che unisce l’amore per i cavalli alla passione per il buon cibo e per l’ambiente.

Con la visione di creare un luogo di incontro e di crescita per gli amanti del mondo equestre, “Cavalieri di Taverna” si pone l’obiettivo di offrire un ambiente accogliente e familiare dove i soci possono condividere la propria passione e vivere esperienze uniche a contatto con la natura e i cavalli all’insegna della condivisione di valori autentici

Fondata da un gruppo di appassionati cavalieri e amazzoni di Alimena, Bompietro, Petralia Soprana e Polizzi Generosa l’associazione si pone anche l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio delle Madonie che, in questo caso, rappresenta il valore aggiunto.

L’associazione “Cavalieri di Taverna” già conta 25 soci di età media 25 anni ed è guidata da Riccardo Sabatino. Con lui c’è anche Giuliana Albanese (Vice Presidente), Ivan Cerami, Roberto Conoscenti, Salvatore Filì, Gandolfo Fiorino e Alberto Lodico.

La nuova associazione, nata il 6 agosto scorso, si è già messa all’opera ed ha organizzato due eventi a Bompietro: la sfilata tra le vie del paese “Cavalli sotto le stelle”, lo scorso agosto, con la presentazione di cavalli e cavalieri nella piazza centrale del borgo e il raduno nel boschetto, ai piedi di Bompietro, che si è tenuto domenica scorsa con la presenza di centotrenta cavalieri. Il raduno prevedeva l’escursione lungo il fiume salso lungo la “via del sale” fino a Raffo e ritorno da Pellizzara attraversando Pianello (tre frazioni di Petralia Soprana). La giornata si è conclusa all’insegna del buon cibo, dell’allegria e della gioia di vivere la vita a passo di cavallo.