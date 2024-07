Nomadi in concerto a Cefalù il 19 agosto. Aperte le adesioni per l’autobus

Si organizza in collaborazione con Piazza Viaggi giorno 19 agosto 2024 un autobus per il concerto dei Nomadi a Cefalù (PA) in occasione della prima data del tour 2024 live in sicilia, visto il problema del posteggio abbiamo pensato di organizzare un autobus con partenza ore 15:00 dal Campo sportivo di Castelbuono (PA) rientro a fine concerto .

Inizio concerto gratuito alle ore 21:30 al lungomare di Cefalù.

Per maggiori informazioni ed adesioni

Alessandro Di Vuono 320.9114972 (Mago Magnum)

Carola Provenza 320.1475638

quota di partecipazione € 10,00 a persona.