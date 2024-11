Otto operai in nero: sospesa attività e sanzioni per 82.000 euro

Otto operai irregolari su tredici controllati, tra cui due cittadini extracomunitari.

Questa è la situazione riscontrata dai Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Palermo, con il supporto dei militari della Compagnia Carabinieri di San Lorenzo, dei funzionari di vigilanza della sede regionale dell’INPS e della Polizia Municipale, nel corso di un controllo effettuato presso una società che gestisce parcheggi in dieci distinte sedi operative nel centro di Palermo.

Al termine del controllo, il personale operante ha denunciato a piede libero alla Procura di Palermo il gestore della società, procedendo inoltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale della stessa per l’alta percentuale di lavoratori irregolari impiegati. Sono state elevate a suo carico sanzioni per circa 82.000 euro, in quanto il personale non era stato sottoposto alla prescritta visita medica né adeguatamente addestrato al rispetto delle norme antinfortunistiche, attraverso i relativi corsi di formazione. Inoltre, nei luoghi di lavoro è stata riscontrata l’assenza di servizi igienici per i dipendenti.