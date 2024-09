Padre Antonino Di Giorgi è tornato alla Casa del Padre

Oggi 9 settembre, all’indomani della festa della Natività della Beata Vergine Maria, titolare della omonima nostra Chiesa Madre, alle ore 10:00 del mattino, Mons. Antonino Di Giorgi, per tanti anni Arciprete Parroco di Castelbuono, nel silenzio è tornato alla casa del Padre, alla veneranda età di 101 anni.

Don Antonino Di Giorgi fu ordinato sacerdote il 26 maggio del 1945 da Sua Eccellenza Mons. Emiliano Cagnoni. Nella Sua Matrice Nuova ricoprì dapprima il ruolo di vice parroco, quindi, dal 20 dicembre 1970 – a seguito della morte dell’altro parroco storico, mons. Francesco Cipolla, divenne parroco e arciprete rimanendo in carica per quasi quarant’anni fino all’8 settembre 2010.

Parroco austero, misurato e punto di riferimento non solo per i suoi fedeli, nel corso di questi anni si è prodigato per la crescita spirituale dei suoi parrocchiani e della comunità castelbuonese. E’ stato vicino ai giovani, ai giovanissimi e ai bambini. La Matrice Nuova durante i suoi anni fu un vivace punto di incontro per tutte le età, assolvendo l’importante ruolo di centro di aggregazione, di socializzazione e di educazione ai valori fondanti della Chiesa, primo fra tutti il rispetto e la carità.

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 la salma sarà trasportata alla Madrice Vecchia, seguiranno preghiere e la celebrazione eucaristica alle 19:00, la Madrice Vecchia, resterà aperta fino alle 22.00.

I funerali di Mons. Antonino Di Giorgi saranno celebrati alla Madrice Vecchia domani mattina, martedì 10 settembre, alle ore 11.00. Sarà il Vescovo, Mons. Giuseppe Marciante, a presiedere la celebrazione.