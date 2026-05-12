Palermo – “Branduardi canta Francesco” per l’VIII Centenario della morte del Santo di Assisi (1226-2026)

Ricorre quest’anno l’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226/2026) e la Sicilia francescana ed ecclesiale celebrerà l’Anniversario con un grande spettacolo dedicato al Poverello di Assisi il prossimo 24 giugno a Palermo.

Si tratta del concerto dal titolo BRANDUARDI CANTA FRANCESCO, con il noto cantautore Angelo Branduardi e la sua Band, che proporrà gli 11 brani tratti dal suo Album L’INFINITAMENTE PICCOLO sulla vita di San Francesco, con le musiche realizzate in collaborazione con Ennio Morricone, Franco Battiato, i Madredeus e la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Nella seconda parte della serata proporrà anche i suoi grandi successi. Lo spettacolo si terrà a Palermo presso il TEATRO DI VERDURA (viale del Fante 39) mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 21.

L’evento è organizzato dalle Famiglie Francescane di Sicilia, con il patrocinio del Comune di Palermo- Assessorato alla Cultura, del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Francescane, della Conferenza Episcopale Siciliana e dell’Arcidiocesi di Palermo.

Per l’occasione saranno coinvolte tutte le realtà francescane dell’Isola (frati, suore, laici francescani), i fedeli delle diocesi, le parrocchie, i gruppi e movimenti ecclesiali e i fans dell’Artista. La serata avrà una finalità di BENEFICENZA e il ricavato sarà devoluto a favore dei bambini e bambine ospiti della “Casa del Sorriso” di Monreale e per finanziare Borse di studio in aiuto a giovani disagiati assistiti nelle Missioni Francescane dei Frati Minori (Marocco), dei frati Conventuali (Kenya) e dei Frati Cappuccini (Colombia).Certamente l’evento, attraverso il cantautore laico, coinvolgerà nel verde scenario della Favorita, il grande pubblico e sarà un momento di grazia per celebrare il Centenario, vivere il messaggio del Poverello ed entrare nel significato profondo del carisma di un uomo che ha incarnato il Vangelo, testimoniando i valori della Pace, del dialogo interreligioso e della salvaguardia della natura e del creato.

P. Paolo Fiasconaro