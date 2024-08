Petralia Soprana, successo per la XI Sagra del Grano a Pianello

(04/08/2024) Petralia Soprana – È stato un autentico successo la XI SAGRA DEL GRANO a Pianello. Tanta gente non si era mai vista nella frazione di Petralia Soprana che negli anni ha costruito un evento atteso e importante che porta a Pianello migliaia di persone alla scoperta delle tradizioni e soprattutto dei piatti tipici legati al grano preparati dalle massaie del posto. Record di presenze quindi per la due giorni che ha proposto vari momenti, tra i quali l’affascinante rievocazione de a “pisata” (trebbiatura con i muli) e la “spartenza” del prodotto nell’aia con gli antichi detti recitati durante la rappresentazione delle varie fasi della trebbiatura.

Varie le pietanze preparate per i visitatori: pane, pasta, prodotti da forno dolci o salati. Tutto molto buono e apprezzato visto che non sono rimaste neanche le briciole. Una bella soddisfazione per gli organizzatori che, se pur stanchi, alla fine della due giorni sono stati ripagati dalle migliaia di presenze che hanno affollato l’intera via centrale di Pianello. Soddisfatto anche il sindaco Pietro Macaluso che ringrazia il Circolo Culturale Pianellese, organizzatore dell’evento, tutti coloro che si sono impegnati e l’assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana che crede nell’appuntamento finalizzato anche alla valorizzazione dei prodotti agricoli, alimentari ed eno-gastronimici.