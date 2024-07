Petralia Soprana, tutto pronto per la XI sagra del grano a Pianello

L’appuntamento: venerdì 2 e sabato 3 Agosto

(30/07/2024) Petralia Soprana – Tutto pronto per la SAGRA DEL GRANO a Pianello. L’appuntamento, giunto alla XI edizione, prenderà il via venerdì pomeriggio con la gara di “Carruzzuna” che farà fare un tuffo nel passato valorizzando un mezzo da corsa e di divertimento dei giovani di un tempo e continuerà per tutta la serata con giochi e animazione itinerante. La sera sarà lo street food preparato dalle massaie della borgata di Petralia Soprana ad essere protagonista. Non mancherà l’intrattenimento musicale itinerante a cura del gruppo “Sirah”.

Sabato 3 agosto sarà l’evento proporrà la rievocazione de a “pisata” (trebbiatura con i muli) e la “spartenza” del prodotto nell’aia. Saranno recitati gli antichi detti che accompagnavano le varie fasi della trebbiatura e il ciclo grano: dalla spiga al grano pulito fino all’intrattenimento musicale itinerante. In serata sarà nuovamente la degustazione ad essere al centro dell’evento. Una degustazione a tema visto che tutti i prodotti che saranno offerti sono derivati dal grano. Non mancherà l’intrattenimento musicale a cura del fisarmonicista Michele Gennaro e la sua band.