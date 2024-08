Petralia Soprana, XXXI Sagra del Sale a Raffo: un weekend all’insegna della tradizione, del gusto e del divertimento

(21/08/2024) Petralia Soprana – Tutto pronto per la XXXI edizione della Sagra del Sale, un evento imperdibile che si terrà sabato 24 e domenica 25 nella borgata Raffo di Petralia Soprana. Questa tradizionale manifestazione celebra l’eccellenza del salgemma, un tesoro naturale unico della nostra regione, e offre ai visitatori un’esperienza gastronomica e culturale indimenticabile.

La XXXI Sagra sarà un’occasione per scoprire e degustare le prelibatezze del territorio proposte dagli chef locali, che sapranno sorprendere il palato con ricette tradizionali e innovative. Inoltre, l’evento, offrirà un ricco programma di intrattenimento con spettacoli per bambini e musica per tutte le età

Ma non solo: la Sagra del Sale proporrà anche quest’anno la mostra sulle lotte contadine e sulla storia del sindacalista di Raffo, Epifanio Li Puma, ucciso dalla mafia del feudo il 2 marzo del ’48.

Un evento da non perdere che celebra le radici, la cultura e le tradizioni della piccola frazione di Raffo ancora viva e operosa. Un’occasione unica per trascorrere un weekend all’insegna del gusto, della musica e del divertimento, in un’atmosfera di festa e convivialità.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Raffo Sport Club in sinergia con il Comune di Petralia Soprana e con il contributo dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, prenderà il via sabato pomeriggio alle ore 18:00 con l’apertura della mostra su Epifanio Li Puma. Seguirà lo spettacolo per bambini del CLOWN ZAZU. La serata sarà quindi allietata dalla musica dal trio I FUORIPROGRAMMA ai quali seguirà DJ ELECTRON VOX

Al centro dell’evento la degustazione di piatti tipici locali come i ceci, la salsiccia e i dolci realizzati dalle sapienti mani delle massaie di Raffo. Come sempre la serata si chiuderà con la distribuzione del salgemma offerto dall’Italkali che ogni anno collabora con l’Associazione Raffo Sport Club per la riuscita dell’evento che si concluderà l’indomani. Anche domenica alle ore 18:30 ci sarà lo spettacolo per bambini ETEREA con le bolle di sapone di Agata Leali, mentre l’intrattenimento musicale è affidato al fisarmonicista MICHELE GENNARO al quale seguirà la musica di PEPPOLONE e la sua band. Non mancherà la degustazione e la distribuzione del salgemma.