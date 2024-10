Petralia Sottana: Oktober Seminar di arti marziali

Quasi cento partecipanti per gli incontri formativi di arti marziali organizzati dall’ASD Sport Studio Samurai del Mà Nino Farinella

Successo per l’Oktober Seminar di Arti Marziali svoltosi a Petralia Sottana e organizzato dall’ASD Sport Studio Samurai con il sostegno del Comune di Petralia Sottana e la BCC Madonie. Sotto il coordinamento del M° Nino Farinella, più di 6 docenti di vari stili marziali e quasi 80 studenti hanno dato vita un un momento di formazione unico in Sicilia. La manifestazione si è aperta giorno 4 con gli esami di Dan ATK-SV e Jiu Jitsu per poi proseguire, il giorno seguente con i seminari infrastile per permettere a tutti una più completa conoscenza degli stili di combattimento proposti. Con la giornata di oggi la manifestazione di è conclusa con un approfondimento su ATK-SV (arte marziale sviluppata in germani dal M° Horst Weiland), Jiu Jitsu e Karate.

“Una straordinaria partecipazione – dice Farinella – e dimostra che quanto seminato continua a crescere”. “Un esempio di quanto lo sport possa creare coesione e voglia di crescere – dice per l’amministrazione comunale il sindaco Pietro Polito – un esempio di collaborazione con l’associazionismo che punta alla capacità del nostro territorio di diventare un punto di riferimento grazie anche alle nostre strutture” mentre il presidente della BCC Madonie Leonardo Gennaro aggiunge “una straordinaria giornata di sport ripaga che, come ente, non possiamo che apprezzare per la qualità della proposta e per il livello di coinvolgimento”.