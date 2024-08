Ponyadi Kep Italia 2024: La Sicilia si tinge d’Argento. Medaglia conquistata dal cefaludese Alessandro Coco e dal castelbuonese Francesco Marannano 

Si è appena concluso l’evento più atteso dai giovanissimi allievi dell’Ippo Club Cefalù. Dal 24 al 27 Luglio all’Arezzo Equestrian Centre si è svolta l’edizione 2024 delle ponyadi Kep Italia. La manifestazione nazionale ha accolto i migliori cavalieri e le migliori amazzoni di tutte le regioni italiane che nella giornata di giovedi’ hanno preso parte alla cerimonia di apertura, con l’accensione del braciere e il tradizionale giuramento dell’atleta. Sorrisi, emozioni, lavoro di squadra sono i protagonisti di questa splendida edizione 2024, ma anche le alte temperature che, fortunatamente, non hanno comportato problemi ai pony coccolati amorevolmente e costantemente.

L’istruttore del settore pony Filippo Serio, che ha coordinato i ragazzi del teams cefaludese, si ritiene pienamente soddisfatto. Le sue parole: – Il risultato ottenuto è frutto dell’impegno sportivo, dello spirito di squadra e del lavoro costante svolto in questi anni. Ringrazio i genitori per il sostegno e supporto soprattutto in occasioni logisticamente complicate come queste. Ringrazio il presidente dell’Ippo Club Cefalù Emanuele Coco che sostiene e crede fortemente nel settore giovanile dedicato all’attività multidisciplinare dei pony”

Nella disciplina dei Pony Games, per la regione Sicilia, la medaglia d’argento è conquistata dal cefaludese Alessandro Coco in sella a Molly e dal castelbuonese Francesco Marannano in sella a Ligor detto Cioccolatino. Alessandro e Francesco, affiatati più che mai, si classificano quarti nella Gimkana 2 A1 e nel Run and Ride A1. Replica l’argento Alessandro Coco insieme a Vittoria Rosa Crisafulli e Fiammetta Profeta nella disciplina Country jumping a squadre. L’amazzone Fiammetta Profeta, alla sua seconda Ponyade, trionfa con un eccezionale quarto posto nel Country Jumping individuale nella categoria 60.

Morgana Noa Gerardi in sella al suo amato Gigi ottiene un ottimo quarto posto nei Pony Games B1 e un quinto posto nella Gimkana 2 B1. Vittoria Rosa Crisafulli, all’esordio con Alexia, si fa strada con un quarto posto nella Gimkana 2 A2 e con un ottavo posto nei Pony Games A2.

Per la gara di Endurance a squadre la più piccola delle amazzoni della Regione Sicilia Gioia Capuano (6 anni) con la sua Danzarina insieme a Fiammetta Profeta in sella a Lidia, Francesco Marannano con Ligor e Vittoria Rosa Crisafulli in sella a Furia detto Polpetta conquistano il settimo e l’undicesimo posto in due differenti categorie.

Per la prova ginnica “Cavaliere Atleta”, novità delle ultime tre edizioni delle ponyadi, Gioia Capuano e Vittoria Rosa Crisafulli ottengono il quinto posto.

Gli impegni dell’Ippo Club Cefalù, per l’anno in corso, non si concludono ad Arezzo. Gli allievi, infatti, si qualificano per la Coppa Italia Club che si terrà a Cervia a metà settembre. Tra loro anche il quindicenne castelbuonese Giuliano Mazzola al primo posto della classifica salto ostacoli LP 70B e al terzo nella categoria LP 60B.

La passione e il legame cavallo e cavaliere dei giovani dell’Ippo Club Cefalù ricordano le parole di Winston Churchill: “Non un’ora di vita è sprecata quando è trascorsa in sella”. Con queste parole vi auguriamo di collezionare tanti altri successi per le future avventure sportive!