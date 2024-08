Posta dei lettori: Raccolta differenziata

(Di Anna Di Vita) – Passando per le strade di Palermo ho visto cumuli di immondizia non raccolti. E con questo caldo possiamo immaginare l’odore. Nessuna amministrazione o ente che si sono occupati di questo problema hanno saputo prendere una decisione valida. È una vergogna.

Consideriamo che a Castelbuono la raccolta differenziata è ben fatta e ben gestita sia in paese sia nelle campagne. Sta solo ai cittadini rispettare le regole, i giorni di raccolta e mettere tutto negli appositi contenitori donatici dal Comune. Un ringraziamento quindi ai dirigenti e agli operatori ecologici. È vero, paghiamo noi e non poco. Riflettiamo però che la plastica, il vetro, il secco indifferenziato, le lattine e la carta devono essere conferiti con i camion in posti spesso lontani. Quindi i costi ci sono ma c’è anche la soddisfazione di un servizio ben fatto.

Ora vorrei lanciare un altro appello, sempre per amore dell’ambiente. Quando facciamo pic nic al mare, in montagna o dove vogliamo perché non usare piatti e bicchieri biodegradabili? Lo so, costano. Ma c’è un altro sistema che non costa. Portiamoci da casa i nostri bicchieri e le nostre posate, i nostri piatti e poi ce li riportiamo a casa per lavarli. Ci vuole buona volontà e amore per la natura che di plastica non ne ha bisogno. E poi cerchiamo di riciclare tutto quello che possiamo, ognuno con le proprie idee.

Grazie a chi vuole collaborare per il bene di tutti.