Presentazione del libro “la chiesa e il monastero di santa Venera a Castelbuono: cinque secoli di fede, storia e arte”

L’Amministrazione Comunale e il Consiglio di Biblioteca di Castelbuono comunicano che Sabato 13 Luglio, alle ore 18.00, nella Sala Marzullo, (ex Badia) avrà luogo l’evento di presentazione del libro intitolato “La Chiesa e il Monastero di Santa Venera a Castelbuono: Cinque Secoli di Fede, Storia e Arte”.

L’evento riveste particolare importanza per la nostra comunità, in quanto verrà presentata la prima pubblicazione dedicata a questa storica chiesa e all’ex monastero. Durante questa serata speciale, verrà celebrata la figura umana e culturale della Prof.ssa Rosanna Cancila, ad un anno dalla sua scomparsa.

