Prestigiosi riconoscimenti per la poetessa castelbuonese Cinzia Pitingaro: Primo Premio per il libro di poesie in dialetto siciliano “Sali, zùccaru e feli” ed. Del Poggio, e Terzo Premio ex aequo nella sezione poesia inedita, alla XXV edizione del Premio di Arte e Cultura Siciliana “Ignazio Buttitta”, organizzato dal centro artistico culturale, editoriale “R. Guttuso” di Favara presieduto dalla dott.ssa Lina Gucciardino.

La cerimonia di premiazione, un importante evento culturale presentato dal giornalista Giuseppe Moscato, si è svolta il 28 giugno ad Agrigento, presso il Parco Letterario “Luigi Pirandello”, in contrada Caos.

Il libro della Pitingaro, impreziosito dalle foto dei dipinti di due artisti castelbuonesi, Enzo Di Garbo e Francesco Alessi, già finalista al Premio Asas di Messina (XI Edizione 2023) e al Premio Internazionale “Città di Marineo”(48° Edizione 2023), sarà presentato il prossimo 1° agosto a Valderice, nell’ambito della Rassegna Letteraria “Al calar della sera Libri e Autori” curata dal poeta Nino Barone.