Pronti, Sipario! Open Day per i Laboratori Teatrali a Castelbuono

L’Associazione Culturale “I Trovatori” presenta con entusiasmo il nuovo ciclo di laboratori teatrali “Pronti, Sipario!”, percorso laboratoriale aperto a tutte le età, pensato per chi desidera avvicinarsi al mondo del teatro in modo coinvolgente e creativo. In vista dell’inizio ufficiale previsto per novembre, saranno organizzati due Open Day gratuiti presso la Biblioteca Comunale di Castelbuono, per permettere a tutte e tutti di sperimentare in prima persona la magia del teatro.

Ecco i dettagli degli Open Day:

• Giovedì 17 ottobre – per la fascia dagli 8 ai 14 anni, dalle 17:30 alle 19:30.

• Venerdì 18 ottobre – Adolescenti e adulti a partire dai 15 anni, dalle 19:00 alle 21:00.

Guidati da Giuseppe Vignieri, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare tecniche espressive, potenziando il proprio talento creativo in un ambiente dinamico e inclusivo. “Pronti, Sipario!” si propone come esperienza di crescita personale e artistica, con un focus sull’espressione, il divertimento e la costruzione di nuove relazioni.

Per informazioni e iscrizioni: infotrovatori@gmail.com Tel. 3801939292