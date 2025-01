Radio Belice non trasmette: lo spettacolo a Spazioscena sabato 25 gennaio

Sabato 25 gennaio alle 21:15 avrà luogo il prossimo spettacolo di Spazioscena con l’attore palermitano Dario Muratore con lo spettacolo RADIO BELICE NON TRASMETTE, liberamente ispirato a “I ministri dal cielo” di Lorenzo Barbera, di Giacomo Guarneri, in scena Dario Muratore per la regia di Dario Muratore e Marcella Vaccarino, una produzione Babel, La PentolaNera e BELICE/EPICENTRO DELLA MEMORIA VIVA di Gibellina.

LO SPETTACOLO

Radio Belice non trasmette è un’originale radiocronaca narrata dalla voce della comunità stessa, una sorta di Spoon River ambientata ai tempi del terremoto del Belice.

Siamo negli anni Sessanta ma quel mondo evocato non è purtroppo estraneo o lontano da noi. La storia italiana è già tutta lì, in quegli anni, stesse logiche, analoghi interessi, tragedie che segnano, ricostruzioni promesse e disattese.

Il testo fa della odierna povertà di risorse un’opportunità drammaturgica.

Sette sedie, un microfono e una voce bastano a raccontare i ricordi di una comunità unita, di un desiderio, un sogno.

Un attore, un uomo, come un puzzle ricompone le vicende, la

storia di una comunità. Trova un microfono che si fa radio e da li prende avvio il suo racconto, con un messaggio lanciato nell’etere: “SOS!.. la comunità della Valle del Belice non vuole morire.”

A lasciarsi incantare dalle voci della radio clandestina e dai personaggi dell’assemblea si scopre una vicenda esemplare di lotta non violenta e disobbedienza civile: negli anni Cinquanta, a

partire dai primi impulsi del «noto agitatore» Danilo Dolci, la Sicilia Occidentale inaugurava una stagione di lotta non violenta che oggi possiamo considerare uno straordinario modello di protagonismo politico.

SABATO 25 GENNAIO ore 21:15

Associazione culturale Spazioscena

Via Abruzzo, 10 – Castelbuono PA

Ingresso € 10

Info e prenotazioni:

346 6209451 / associazionespazioscena@gmail.com