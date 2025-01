Retreat della start-up milanese Datapizza negli spazi di South Working Castelbuono

Da giovedì 9 a domenica 12 gennaio, Castelbuono (Palermo) ha ospitato il ritiro aziendale (in inglese, corporate retreat) della start-up milanese Datapizza negli spazi del coworking pubblico di South Working Castelbuono. Dopo le precedenti esperienze con Jobtech e BforeAI, Castelbuono si conferma capace di offrire ad aziende medio-piccole un luogo accogliente dove alternare sessioni di lavoro a momenti di relax con lo scopo di accrescere il legame umano e professionale fra i dipendenti e favorire il lavoro di squadra.

La missione di Datapizza: rendere l’Italia competitiva nel tech

Datapizza è nata nel 2021 dall’idea di due giovani studenti di parlare su Instagram di tecnologia, intelligenza artificiale (AI) e data science in un modo semplice e accessibile. Attorno alla pagina Instagram si è poi creata una community molto attiva di persone interessate alle tematiche veicolate, portando nel 2022 alla nascita dell’azienda Datapizza s.r.l. la cui missione è quella di rendere l’Italia competitiva nel tech. Con oltre 200 mila follower e più di 6 milioni di visualizzazioni al mese su Instagram, Datapizza continua a raccontare sui social come la tecnologia cambia il mondo attraverso centinaia di contenuti originali. Oltre alla qualità di tali contenuti, il successo dell’azienda si deve anche alla bravura dei suoi content creator, i cui volti sono ormai familiari ai follower. Tra questi spicca, per esempio, il volto di Martino Wong che attraverso il suo progetto “oradecima” racconta storie sul rapporto tra scienza, tecnologia e umani:

Ma non è finita qui! Tramite il portale Jobs, Datapizza aiuta da un lato le persone a trovare un lavoro tech e dall’altro le aziende nella ricerca dei migliori talenti nel settore tecnologico. In aggiunta, Datapizza si occupa di accompagnare le imprese nella trasformazione AI, aiutandole a trovare soluzioni digitali su misura.

Tra lavoro, divertimento e scoperta del territorio Grazie al supporto di Social Green Hub, l’associazione no-profit che promuove il progetto South Working Castelbuono, Datapizza ha scelto Castelbuono come location per il proprio retreat off-site, lontano dalla sede di Milano. Questo weekend di gennaio è stato per la giovane start-up un’occasione unica per rafforzare il team e celebrare i fantastici risultati raggiunti nel 2024: rispetto al 2023, il fatturato è cresciuto di ben quattro volte e il team si è più che raddoppiato, mantenendo un’età media di circa 28 anni.

Durante le giornate, l’intero team di Datapizza ha potuto usufruire delle postazioni di coworking situate nel suggestivo Chiostro di San Francesco, perfettamente attrezzate per rispondere alle esigenze di una start-

up tech: connessione internet sicura e veloce, monitor ed altri dispositivi a disposizione, il tutto in un ambiente confortevole ed accogliente.

Al di fuori delle sessioni di lavoro, Datapizza è andata alla scoperta del territorio, passeggiando tra i vicoli del borgo di Castelbuono e della vicina località di Cefalù ed assaggiando i prodotti tipici della cucina locale. L’ospitalità e l’accoglienza calorosa di ristoratori e strutture ricettive hanno contribuito a rendere l’esperienza davvero indimenticabile.

Non sono mancate occasioni di svago. Le serate sono state animate da momenti di intrattenimento, tra cui stand-up comedy e karaoke, che non solo hanno favorito la socializzazione tra i membri del team, ma hanno anche offerto loro l’opportunità di interagire con la popolazione locale. In particolare, tra i diversi eventi in programma, venerdì 10 gennaio al Venus Bar si è tenuto un Aperi-Talk aperto alla comunità castelbuonese, durante il quale i ragazzi di Datapizza hanno parlato delle innovazioni AI previste nel 2025, offrendo anche uno sguardo sulle opportunità lavorative in questo settore.

Pierpaolo D’Odorico, co-founder di Datapizza e speaker dell’evento sul futuro e presente dell’AI organizzato da Social Green Hub a novembre, ha scritto:

In tutto questo c’è un “trucco”. I ragazzi di Social Green Hub, i creatori del coworking di Castelbuono, ci hanno supportato in tutta l’organizzazione – rendendo tutto questo possibile (e fighissimo). Hanno fatto capire che “coworking” non significa solo spazio fisico, ma soprattutto “comunità di persone”.

Un modello di sviluppo sostenibile

L’iniziativa, così come le precedenti, è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di Social Green Hub con l’Amministrazione Comunale, il Museo Naturalistico F. M. Palumbo e la parrocchia locale. Questa sinergia è fondamentale per garantire un’esperienza positiva alle aziende che scelgono Castelbuono come meta per attività di team building.

Occasioni come questa non giovano solo alle aziende partecipanti ma hanno un impatto positivo anche per il territorio madonita. Da un lato, rappresentano un esempio concreto e virtuoso di turismo destagionalizzato, attirando visitatori durante tutto l’anno e contribuendo così alla crescita economica locale. Dall’altro lato, offrono alla comunità ospitante un’occasione unica per confrontarsi con realtà innovative e per arricchirsi attraverso lo scambio culturale e professionale.

Social Green Hub continua a promuovere un modello di sviluppo sostenibile che intreccia tradizione ed innovazione, con il fine ultimo di valorizzare il potenziale di borghi come Castelbuono.