Riconoscere le app sicure, ecco una guida

In giro sul web si incontrano tantissime opportunità per ampliare le capacità del browser o della rete impiegata. Degli elementi e strumenti di plug in e aggiuntivi che servono a diverse finalità: di sicurezza, di esplorazione, di intrattenimento ludico o ancora di riconoscimento. Proprio il riconoscimento delle App sarà oggetto di questo focus per garantirsi la protezione da possibili minacce virtuali, su cui non mancano i seminari per stare molto attenti. Gli applicativi infatti proprio come nel caso dei software per pc hanno la medesima esposizione a rischi cosi come il pro principale nello sviluppo costante nel tempo. In questa fattispecie andremo a delineare una guida per riconoscere quelle che sono le App più sicure per smartphone, tablet e altro dispositivo ad oggi esistente e di largo utilizzo. Vedremo nel dettaglio la questione sicurezza per app su Android, IOS, e ulteriori curiosità ed informazioni utili in linea generale e nello specifico sugli applicativi di gioco. Una rassegna completa riguardante uno dei mondi di maggiore interesse virtuale di oggi: il mondo delle App.

Riconoscimento App sicure su Android

Quando si parla di riconoscimento di applicativi sicuri bisogna operare una prima distinzione tra sistemi operativi: dunque Android, IOS, e cosi via. Infatti ciascun dispositivo mobile, che sia smartphone, tablet o portatile, ha in dotazione un sistema operativo differente. Ciascuno di essi comporta un funzionamento diverso, con caratteristiche specifiche proprie. Anche pe ciò che concerne la sicurezza di download quindi varia il comportamento dell’utente. Partendo dal caso Android il riconoscimento avviene mediante lo strumento Google Play Protect, il quale tramite l’accesso ci permette di monitorare lo status delle App scaricate e di quelle da scaricare eventualmente. Esso per tanto ci permette di vedere se vi sono applicativi dannosi o meno. In base a questo monitoraggio abbiamo dunque l’opportunità di essere protetti a prescindere dalla tipologia di App a cui siamo interessati. Infatti Google Play Protect ci dirà se essa è sicura per il nostro dispositivo o se al contrario potrebbe rappresentare una possibile minaccia e per tanto occorre tenersene distanti.

Riconoscere gli Applicativi sicuri su IOS

Spostiamoci ora dal sistema Android ad IOS, quindi dal un sistema operativo comune ad uno più di nicchia come quello Apple. Più o meno il funzionamento del riconoscimento di App sicure è il medesimo di Android, dove all’interno delle impostazioni vi è proprio una sezione legata alla sicurezza. Qui si può operare il controllo degli applicativi scaricati per un primo monitoraggio, compresa la privacy. Poi ci si può spostare nella sezione di quelle da scaricare dove si possono modificare le impostazioni di condivisione ed accesso al dispositivo in nostro possesso. Quindi gestire in prima persona il settaggio di queste impostazioni è fondamentale per tutelarsi sul piano sia della sicurezza sia su quello del corretto funzionamento delle App.

Come capire se un App è sicura

Dopo una panoramica su quelle che sono le impostazioni da settare per il monitoraggio e tutela dai rischi a cui ci si espone per le App, ora vediamo come capire se queste ultime sono sicure o meno. Abbiamo menzionato prima strumenti come Google Play Protect e il controllo sicurezza Apple per comprendere a fondo come capire se un App è tranquilla sul piano della tutela del nostro dispositivo. Si tratta di elementi di analisi completa che ci protegge a 360 gradi. Ma un altro strumento di difesa è costituito anche dalle informazioni e aggiornamento personale su quelle che sono le difese da queste minacce. In primis un buon passo sarebbe quello di disabilitare le App segnalate come non sicure. Altro step essenziale è quello di capire come rimpiazzare gli applicativi dannosi con alternative valide da questo punto di vista. In aggiunta occorre proteggersi in maniera preventiva sempre con software di difesa quali antivirus per dispositivi portatili.

App per giochi sicure: elementi di riconoscimento

Veniamo ora ad un esempio più pratico rispetto a quanto detto fino ad ora che coinvolge da vicino una determinata fascia di App: ossia quelle appartenenti al mondo videoludico. Esistono infatti diversi applicativi di gioco che intrattengono ormai da anni appassionati del settore e non. Un modo per trascorrere qualche ora in assoluta spensieratezza mediante un dispositivo mobile quale smartphone, tablet o portatile. Una pausa da lavoro o alleviamento dello stress quotidiano che viene dunque convogliato in questo strumento di entertainment virtuale. Oggi, visto che la sicurezza ormai è un must per tutti, le app più navigabili relative al casino offrono degli standard elevati. Almeno quelle che sono certificate. Come detto esiste una pluralità di App del genere che spaziano dalle comuni carte trasposte online, ai giochi da tavolo sempre in versione virtuale, arrivando a generi più moderni e meno tradizionali quali sparatutto, guerriglia medievale, RPG e cosi via. Insomma c’è davvero una vasta scelta dove orientarsi talvolta può apparire pratica assai complessa ma in questo caso in positivo. Al netto delle preferenze contenutistiche però, ciò che a noi interessa in tale contesto è sempre la questione sicurezza. Quindi cercare di capire quali siano le App di giochi più sicure attualmente nel panorama ludico virtuale. Vi sono ad esempio alcuni portali appositamente creati per questo: siti che hanno la certificazione di sicurezza sia nella barra degli indirizzi che nella spunta verde di fianco al risultato su browser. Ma nel caso delle App questi elementi di riconoscimento vengono meno e per tanto occorre affidarsi ad altri fattori.

Altri fattori utili per la sicurezza delle App di gioco

Dunque non solo dominio e licenze, a garanzia della sicurezza dell’utente, ma anche riconoscimento da parte degli Store in cui vengono scaricate, per dirne una. Mai effettuare download al di fuori di quelli che sono i negozi virtuali. Questo perché non vi sarebbe la garanzia che dietro una eventuale App presa altrove vi si possa nascondere un virus o malware che potrebbe danneggiare irrimediabilmente il dispositivo impiegato. Poi bisogna andare sempre su titoli di gioco conosciuti più che su quelli secondari meno pubblicizzati. In ultimo guardare alla presenza di loghi simil AAMS presenti sui portali, esistenti anche nel caso delle App quali spunte di validità ed affidabilità delle stesse.