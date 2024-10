Ringraziamenti della Compagnia per i festeggiamenti in onore di Maria S.S.ma del Rosario 2024

Ogni anno, la prima domenica del mese di ottobre, è dedicata ai festeggiamenti in onore di Maria S.S.ma del Rosario. Sabato 5 ottobre, presso Piazza Tenente Schicchi, si è svolto lo spettacolo “CORRIDA – Dilettanti allo sbaraglio”. Un appuntamento che ormai è sinonimo di unione e divertimento condotto da Gabriele Perrini e Daniele Abbate.

Don Pino Vacca, giorno 6 ottobre alla presenza delle Autorità cittadine, ha celebrato la S. Messa del “Colloquio” con l’ammissione dei nuovi confrati e delle nuove Consorelle rispettivamente della Compagnia e della Congregazione maschile e femminile. Nel pomeriggio, invece, è stato organizzato il momento “JOCU DI PIGNATI” per la gioia dei grandi e dei piccini con l’animazione del mago Magnum.

È necessario esprimere i ringraziamenti a coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita dei festeggiamenti, ovvero: l’amministrazione Comunale per averci fornito supporto e sostegno; Don Pino Vacca per la sua costante presenza e guida della comunità; l`unione delle confraternite rappresentate dal presidente Lo Mauro Francesco; Gabriele Perrini e Daniele Abbate per aver animato con professionalità e allegria la “Corrida”; tutti gli sponsor che con la loro vicinanza hanno contributo alla festa; tutte le persone che hanno partecipato e contribuito con dedizione e serietà all’organizzazione della festa; infine un caloroso grazie va a tutti i castelbuonesi che hanno mostrato vicinanza e devozione alla Madonna testimoniando una fede condivisa che consolida i legami della nostra comunità.

La Compagnia Maria SS.ma del Rosario