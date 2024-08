Sabato 3 agosto a Pollina la presentazione del libro di Gloriana Solaro “Miele di Rugiada – le mie origini, le mie radici” 

Un libro, la manna, le origini e la solidarietà. E’ il perfetto mix che sabato 3 agosto 2024 alle ore 18,00 presso piazza Duomo a Pollina si mescolerà per uno degli appuntamenti più attesi del programma di intrattenimento estivo del comune madonita che si affaccia sul mar Tirreno. L’occasione nasce dalla presentazione del libro di Gloriana Solaro “Miele di Rugiada – Le mie origini, le mie radici”, la raccolta di poesie, stampata presso la Seristampa di Palermo, che vivrà il “battesimo” in uno dei luoghi più “intimi” e storicamente importanti del paese che ha dato i natali all’autrice, che vive a Termini Imerese ed è stata insignita di tanti riconoscimenti letterari, ricevuti in ogni parte d’Italia. Dopo i saluti e l’intervento del sindaco di Pollina Piero Musotto e dell’assessore alla Cultura Giuseppe Scialabba, sono previsti quelli di Franco Cangelosi, che ha curato la prefazione, Giulio Gelardi, che ha scritto sulla manna (il Miele di Rugiada) e Giuliana Flavia Cangelosi, i cui disegni, insieme alle foto di Giovanni Giambelluca, Ninita Kalinova e Franco Raimondo arricchiscono il volume. Nel corso della presentazione, moderata dal giornalista Rosario Mazzola, ci saranno anche momenti musicali interpretati dalla cantante castelbuonese Debora Marguglio, accompagnata al piano da Mario Marzullo e la declamazione di alcune poesie da parte degli attori Anna Maria Guzzio e Giuseppe Tumminello. “È nella terra dove si nasce che possiamo trovare il mondo intero. E, proprio lì, ecco alzarsi il dolcissimo vento della poesia che, con il suo ordinato disordine di ricordi, coniuga dentro di me i tempi della mia vita”. Questo e altro sarà nelle parole di Gloriana Solaro nel suo intervento a conclusione del ricco pomeriggio culturale, dove protagonista sarà il libro “Miele di Rugiada”, “il cui ricavato delle vendite, come preannunciato dalla stessa poetessa, sarà devoluto in beneficenza a favore della piccola Maria, figlia di Rita e Marc, migranti arrivati su un barcone a Lampedusa provenienti dalla Costa d’Avorio, nata proprio subito dopo lo sbarco a molo Favaloro, grazie anche all’intervento sanitario dell’infermiera pollinese Maria Raimondo, in servizio nella maggiore delle isole Pelagie, intervenuta prontamente insieme ai medici Bellanca e Settecase. Alla piccola i genitori hanno dato proprio il nome dell’infermiera. Una storia che ha colpito la sensibilità di Gloriana Solaro che ha deciso di donare per intero i proventi delle vendita a favore della piccola Maria. Al termine della presentazione seguirà un momento conviviale che accompagnerà il firmacopie da parte dell’autrice