Sabato 8 giugno a Spazioscena lo spettacolo Il cunto di Medea e altre storie “Amore, vi prego, solo Amore!” di e con Patrizia D’Antona

Sabato 8 giugno alle 21:15 concludiamo la Stagione 2023/2024 di Spazioscena con lo spettacolo

Il cunto di Medea e altre storie

“Amore, vi prego, solo Amore!”

di e con Patrizia D’Antona

Gli Dei e le Dee fanno parte della nostra vita: forse li abbiamo dimenticati ma non per questo essi sono spariti: continuano ad agire in noi attraverso intuizioni che a volte risalgono dall’inconscio per giungere alla nostra sfera cosciente.

E quando ne leggiamo le storie scopriamo che nella vita di ogni giorno compiamo gesti che hanno un’antica origine.

Il mito ci avvolge, fa “costantemente” capolino nelle nostre vite quotidiane e ci attraversa con una forza che ci stupisce per la sua attualità, ma non solo: le loro vicende ci riportano alla nostra natura umana e divina, alla nostra capacità di essere meravigliosi e imperfetti nello stesso tempo.

“Il cunto di Medea e altre storie” è un solo, un intenso exursus sull’amore: da quello di Dioniso per l’amico Ampelo a quello della giovane principessa Medea per lo straniero Giasone, a quello di Icaro per la libertà, a quello di Cassandra per la madre Ecuba, a quello di Circe per Glauco.

Storie che rivisitano archetipi fondamentali della nostra mitologia che diventa contemporanea grazie alla forza delle relazioni a cui rimandano le vite di questi straordinari personaggi: amico e amico, madre-figlia, figlio-padre, uomo-donna.

Un’indagine sempre aperta nelle questioni che riguardano i rapporti più viscerali e decisivi degli esseri umani.

Indagine che ci offre anche di sorridere e di ironizzare sui nostri assoluti, di scoprire che dietro il dramma fa sempre capolino una gentile comicità.