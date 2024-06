San Giovanni dei quartieri. I ringraziamenti della Pro Loco 

La manifestazione, a detta di tanti, ha incontrato il favore e la partecipazione dei cittadini di Castelbuono ed anche quella di visitatori provenienti dai Comuni limitrofi ed oltre malgrado cadesse di lunedì e si svolgesse in concomitanza dell’ incontro di calcio iItalia/Croazia.

Particolarmente apprezzata la considerevole partecipazione dei quartieri storici che hanno ricreato quell’atmosfera di altri tempi, quasi magica, da anni cercata e perseguita dalla Pro Loco. ‌Significativo e a tratti commovente il coinvolgimento degli ospiti delle tre case di riposo che in contemporanea hanno potuto degustare le tradizionali fave a stricasali e le patate bollite preparate da Giardino di Venere e Club Rosanero.

Doverosi ringraziamenti al Comune di Castelbuono per il contributo concesso ed a quanti, dipendenti, forze dell’ordine e strutture logistiche, hanno contribuito alla realizzazione della Festa.

Infine un plauso particolare agli organizzatori delle postazioni delle “quarare” per il grande e gravoso lavorio che li ha visti impegnati per diversi giorni nella preparazione degli alimenti da offrire in degustazione e per la condivisione del messaggio ecologico utilizzando le stoviglie in polpa di cellulosa, materiale compostabile, che di volta in volta vengono loro fornite. Ancora una volta un festa plastic free.

