San Mauro Castelverde celebra il suo Patrono: San Mauro Abate

San Mauro Castelverde – La comunità di San Mauro Castelverde si prepara ai festeggiamenti in onore del suo Patrono, San Mauro Abate, che si terranno mercoledì 15 gennaio. Sarà una giornata di fede, tradizione e convivialità, un momento speciale per tutti i cittadini e i visitatori. La festa di San Mauro Abate rappresenta un momento di grande importanza per San Mauro Castelverde. L’evento è un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e accoglienza che caratterizza la comunità maurina. Le celebrazioni in onore di San Mauro Abate, che saranno riproposte a luglio, sono un’occasione per riflettere sulla sua vita esemplare e sul suo messaggio di fede, obbedienza e amore.

Programma

ore 16:30 Centro Storico, Giro della Banda Musicale “L’Eremo”

ore 17:00 Chiesa San Mauro Abate, Messa Solenne con la presenza delle Autorità Civili e Militari

ore 18:00 Processione con il Fercolo di San Mauro Abate “u Nicu”

ore 21:30 Salone Badia, Insieme a Manuela Cicero