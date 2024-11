“Sapori senza frontiere in una Sicilia solidale”: un incontro di dialogo e integrazione a Castelbuono

Contro l’Indifferenza dei potenti

L’Amministrazione comunale è lieta di annunciare l’organizzazione di un convegno intitolato “Sapori senza frontiere in una Sicilia solidale”, che si terrà il giorno 15 novembre 2024 alle ore 17:30 presso l’Aula Consiliare Vincenzo Carollo. Questo evento sottolinea la necessità crescente di costruire ponti di dialogo e confronto tra diverse culture, popoli e religioni.

Siamo consapevoli che il fenomeno delle migrazioni, esistito da sempre, se non governato e condiviso, può impattare sugli equilibri sociali ed economici dei paesi coinvolti. Negli ultimi decenni, le nazioni più influenti hanno permesso al mercato, alla finanza e al capitale di dettare le regole della convivenza civile, ampliando così la forbice tra povertà e ricchezza provocando l’aumento dei flussi migratori.

Castelbuono, fedele alla tradizione siciliana di ospitalità e integrazione, si è impegnata negli anni a integrare nel nostro tessuto culturale, sociale ed economico persone provenienti da tutto il mondo. Crediamo fermamente che una cultura di integrazione e solidarietà sia essenziale per il futuro dell’umanità.

Con l’iniziativa “Sapori senza frontiere in una Sicilia solidale”, proponiamo un evento che, anno dopo anno, si arricchisce con l’esperienza di altre culture attraverso cibo, artigianato e tradizioni. In allegato troverete il programma e la locandina dell’evento.

Questo appuntamento sarà un’occasione per discutere, approfondire e mettere in pratica azioni concrete per fare di Castelbuono e delle Madonie un territorio sempre più accogliente, solidale e pacifico.

Convegno 15.11.2024 “Integrazione e cultura della solidarietà per un Europa di Pace”

Programma

Giorno 15.11.2024 alle ore 17:30 presso l’Aula Consiliare Vincenzo Carollo

Modera: Dott.ssa Bongiorno Dirigente Responsabile – Ufficio Speciale Immigrazione

Interventi:

Saluti dalla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti Direttore Generale- Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Dott. Luciano D’Angelo: Presentazione del progetto COMIN.4 – Ripopolazione dei Borghi