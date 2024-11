Sapori senza Frontiere. Viaggio gastronomico, solidale e culturale a Castelbuono

Giorno 15, 16 e 17 novembre, Castelbuono si trasforma in un caleidoscopio di sapori, culture e tradizioni con l’evento “Sapori senza Frontiere”.

Un’iniziativa unica che riunisce diverse comunità, come quella ungherese, rumena, brasiliana, giordana, palestinese e africana, pronte a condividere le loro prelibatezze e le loro usanze con tutti i partecipanti. Un vero ponte tra culture.

L’evento non sarà solo un’occasione per degustare piatti tipici provenienti da tutto il mondo, ma anche per immergersi in danze tradizionali, assistere a convegni tematici e scoprire le ricchezze culturali di queste comunità.

Un programma ricco di sorprese.

Per tre giorni, le vie del centro storico di Castelbuono saranno animate da stand gastronomici, esibizioni di danza, laboratori per adulti e bambini e molte altre attività.

Questi appuntamenti si svolgono in un momento storico particolarmente difficile, segnato da guerre e violenze in molte parti del mondo. Per questo motivo, è fondamentale che da tutte le nazioni si levi un grido di pace e uguaglianza. Castelbuono continuerà a investire su questi temi, convinta che l’umanità avrà un futuro solo se ci saranno pace e libertà tra i popoli.

L’Amministrazione invita tutti a partecipare a questo evento unico, che rappresenta un’opportunità straordinaria per scoprire nuove culture, gustare sapori autentici e promuovere l’integrazione tra le diverse comunità.