Scopri il Futuro del Lavoro con I.T.S. Academy Jobsfactory Madonie: La Scelta Vincente per i Neo Diplomati. Open Day a palazzo Failla lunedì 30 settembre

Se hai appena concluso gli studi superiori e ti trovi a dover scegliere tra proseguire gli studi o entrare nel mondo del lavoro, I.T.S. Academy Jobsfactory Madonie ti offre una valida alternativa ai percorsi universitari tradizionali. Il nostro programma formativo biennale ti consente di acquisire competenze pratiche e concrete, direttamente applicabili nel mondo del lavoro, grazie alla collaborazione con aziende leader e innovative del territorio.

I Nostri Partner: Una Rete di Opportunità per il Tuo Futuro

I.T.S. Academy Jobsfactory Madonie collabora con alcune delle aziende più importanti della Sicilia, offrendo ai nostri studenti l’opportunità di confrontarsi con il mondo del lavoro sin dal primo anno di studi. Ecco alcuni dei nostri partner: Giaconia Srl, Agricola Puccia S.r.l., Coop. Probio.Si s.c.a.r.l., Az. Agricola Barreca Vincenzo di Barreca Maria, Ass. Prov.le Cuochi e Pasticcieri di Palermo, Az. Agricola Gallina Cataldo, Country Club, Elenka Spa, MAG – Master Academy, Gambero Rosso, Feudo Mondello, Sport Teams, Atelier 790 S.r.l., DieciMedia S.r.l., Palma Nana Cooperativa, Camplus Guest, TripTop S.r.l., Sicilia a Vela, Isola del Vento, Hotel Sirenetta, Circolo Velico Sferracavallo, Vela Club Palermo, Sicilia Verde Magazine, AgriSicilia.

Il Percorso Formativo: Focus su Food e Digital Marketing

Il fulcro del percorso formativo offerto da I.T.S. Academy Jobsfactory Madonie è il settore Food, in cui la Sicilia eccelle. Ma non basta essere bravi a produrre eccellenze gastronomiche: è necessario anche saperle promuovere e vendere. Per questo motivo, il nostro programma include un forte focus sul Digital Marketing, essenziale per espandere i mercati e raggiungere nuovi clienti.

Due Curvature per Due Profili di Successo

Il percorso biennale si articola in due curvature, progettate per formare professionisti capaci di rispondere alle diverse esigenze del mercato.

Curvatura Sales: Ideale per chi desidera specializzarsi nella ricerca di nuovi mercati e clienti attraverso le più avanzate tecniche di digital marketing. Imparerai a sviluppare strategie commerciali efficaci, identificare opportunità di business e comunicare in modo persuasivo, portando le eccellenze del food siciliano a nuovi orizzonti. Curvatura Sportiva: Questo percorso si concentra sul settore sportivo, con un’attenzione particolare all’alimentazione per atleti e sportivi. In un mercato di nicchia come quello del food per sportivi, caratterizzato da prodotti a km zero ma dai costi elevati, sarai formato per superare le sfide di marketing e vendita, aiutando le realtà sportive a scoprire e valorizzare questi prodotti.

Un Percorso Orientato al Successo

I.T.S. Academy Jobsfactory Madonie non è solo un luogo di apprendimento teorico, ma un trampolino di lancio verso il mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione con i nostri partner, gli studenti acquisiscono competenze pratiche e instaurano relazioni professionali che saranno fondamentali per il loro futuro.

Una Scelta Flessibile e con Opportunità Future

Scegliere I.T.S. Academy Jobsfactory Madonie significa entrare subito in contatto con il mondo del lavoro, acquisendo esperienze pratiche preziose per il tuo futuro professionale. Il nostro programma biennale ti offre un’opportunità concreta per sviluppare competenze direttamente applicabili nel mercato. Se deciderai di proseguire con studi universitari, i crediti acquisiti durante il biennio formativo potranno essere riconosciuti per eventuali percorsi accademici successivi.

Partecipa ai Nostri Open Day

Vuoi scoprire come I.T.S. Academy Jobsfactory Madonie può aiutarti a costruire il tuo futuro professionale? Partecipa ai nostri Open Day di settembre e ottobre e scopri di più sui nostri corsi, sui docenti e sulle opportunità che ti attendono.

Conclusione

Con I.T.S. Academy Jobsfactory Madonie hai l’opportunità di intraprendere un percorso formativo che ti prepara realmente al mondo del lavoro, con un focus su competenze pratiche e concrete, in linea con le esigenze delle aziende. Non aspettare, iscriviti ai nostri Open Day e inizia a costruire il tuo futuro, proprio qui, in Sicilia!

Link per registrarsi: https://itsmadonie.it/open-day/

