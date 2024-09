Small Festival Accelerator. I partner di SMA! incontrano gli studenti e ospiti al Liceo L. Failla Tedaldi

Venerdì 27 Settembre 2024

Liceo L. Failla Tedaldi – Aula Magna

11:30 – 12:30

SMA! Small Festival Accelerator è un progetto co-finanziato da Europa Creativa con l’obiettivo di elaborare un modello di sviluppo sostenibile per i festival in aree periferiche. Per quattro anni, Glenn Gould (IT), associazione che da 27 anni produce Ypsigrock Festival, insieme a Haldern Pop Festival / Raum 3 (DE), D-Festival / Password Production (MK), Music Estonia (EE), Turismo Vivencial (ES) e Melting Pro (IT) hanno indagato sui temi di formazione e istruzione, mobilità, sostenibilità, accessibilità nei loro significati più ampi.

Il 27 settembre 2024 tutti i partner del progetto SMA! saranno ospiti del Liceo L. Failla Tedaldi per presentare i risultati del progetto, coinvolgendo la comunità locale. Condivideranno dei contenuti discussi, riguardo agli elementi chiave di SMA! quali l’importanza del volontariato, la professionalizzazione dei volontari e l’accesso dei nuovi talenti all’ecosistema della musica e delle industrie creativi e culturali, la creazione di infrastrutture professionali in aree remote, la sostenibilità (finanziaria – sociale/accessibilità/inclusione – ecologica) e lo sviluppo del pubblico.

Nello specifico il programma prevede:

• Introduzione al progetto SMA!

Accessibilità (presentata da Glenn Gould, in italiano)

Identità locale (presentato da Haldern Pop / Raum 3, in inglese)

Ambiente (presentato da D-Festival / Password Production, in inglese)

Sviluppo turistico (presentato da Turismo Vivencial, in inglese)

Modello di sostenibilità (presentato da Melting Pro, in italiano)

• Visione del Videobook prodotto

• Q&A