Spazioscena: Sabato 5 ottobre il primo spettacolo della Stagione 24/25

Sabato 5 ottobre 2024 alle 21:15 parte ufficialmente la Stagione 2024 – 2025 dell’Associazione Spazioscena con lo spettacolo “Antigone – Il sogno della farfalla”.

ANTIGONE

Il sogno della farfalla

Officine Jonike Arti – Reggio Calabria

Liberamente ispirato al romanzo filosofico-poetico-teatrale “La Tomba di Antigone” di Maria Zambrano

Di Donatella Venuti

Regia Americo Melchionda

Con Maria Milasi e Americo Melchionda

Ispirato a “La tomba di Antigone”, testo teatrale della filosofa spagnola Maria Zambrano – in esilio per 45 anni durante la dittatura franchista – ripropone la storia dell’eroina sofoclea in una chiave ricca di letture contemporanee. Da sempre l’eroina sofoclea è stata il simbolo del conflitto tra legge degli uomini e legge degli dèi, tra diritto positivo e diritto naturale. La Zambrano, però, restituisce la sua estrema complessità a un personaggio femminile solitamente letto solo in chiave politica e giuridica e che nella riscrittura della drammaturga Donatella Venuti trova diverse e coinvolgenti sfumature legate a una dimensione psicologica ed esistenziale.

Antigone indossa un logorato abito da sposa, ingurgita le pillole che bloccano l’enzima PKMZeta della memoria. Ma le ombre dei personaggi della sua storia tornano a trovarla, sovrapponendosi sotto forma di allucinazioni: il padre e la madre, i due fratelli, la nutrice, l’Arpia – Ragno nella testa. L’azione si sviluppa in uno spazio intermedio, fra la vita e la morte, illuminato da una luce irreale, in cui si ritrova rinchiusa per ordine di Creonte, una prigione del pensiero dove può decidere se ritrattare e pentirsi o affrontare i suoi fantasmi con la fermezza che la contraddistingue.

SABATO 5 OTTOBRE ore 21:15

Associazione culturale Spazioscena

Via Abruzzo, 10 – Castelbuono (PA)

Ingresso € 10

Puoi già acquistare QUI il tuo biglietto, in alternativa è consigliata la prenotazione, di seguito i nostri contatti:

mail: associazionespazioscena@gmail.com

WhatsApp: 346 6209451