Sport, natura, teatro e musica: estate piena di eventi a Piano Battaglia

Un calendario pieno di eventi per vivere la montagna. Una rassegna che quest’anno stacca la terza edizione

Petralia Sottana, 2 luglio 2024 – Una montagna da vivere, 365 giorni l’anno. Questo l’obiettivo della rassegna “Estate a Piano Battaglia 2024“, organizzata dal Rifugio Marini in collaborazione con l’associazione Pro Piano Battaglia, che prevede concerti, spettacoli teatrali, appuntamenti enogastronomici e anche (e soprattutto) tanto sport. Una rassegna che quest’anno stacca la sua terza edizione e che è stata ampliata con numerose proposte per attrarre ancora più turisti e appassionati dell’alta quota in questi luoghi dai paesaggi mozzafiato. “La nostra idea è semplice – dice Guido Grasso, del Rifugio Marini – animare al meglio l’alta montagna in Sicilia. Piano Battaglia si trova a 1.600 metri d’altezza in un contesto naturalistico meraviglioso all’interno del Parco delle Madonie. Qui c’è la splendida faggeta e le temperature, rispetto al livello del mare, sono più basse di 16 gradi. Siamo dell’idea che i posti vadano vissuti nel pieno rispetto dell’ambiente. E la nostra rassegna ha un po’ questo senso: arricchire, con momenti culturali, musicali, teatrali e sportivi, le nostre montagne”.

Un programma che è cominciato domenica 30 giugno, con una giornata in piena sintonia con la Natura e la salita dal Rifugio Marini verso Monte Mufara a bordo della seggiovia. Poi è tempo di sport: il 7 luglio, dalle ore 9,30, la Granfondo di mountain bike “Secondo trofeo Piano Battaglia“. A seguire dalle ore 12 “l’Open Grill” al rifugio Marini con degustazioni di prodotti madoniti. Il 20 luglio, alle ore 18, all’anfiteatro naturale Massimo Accascina su Monte Mufara, lo spettacolo teatrale di Gery Palazzotto “1979: storia di musica, delitti e misteri”, musicato da Fabio Lannino con Laura Sfilio e remixato da Mario Caminita. Il 28 luglio al Rifugio Marini, musica live con Sebastian Torres Trio. Un “viaggio in note” attraverso le principali capitali musicali del Sudamerica. Ad agosto, il 3, sempre al Rifugio Marini, lo spettacolo teatrale di Fabio Manenti e Michele Arezzo, in arte “I sonnambuli”. Il 15 agosto, dalle ore 12, “Grill e Music” con Pacha Kama, il tradizionale pranzo di Ferragosto al Rifugio con specialità madonite e tanta buona musica live. Il 16 agosto, alle ore 17,30 “Ora ti cunto”, i tradizionali “cunti pulizzani” con Mario Schimmenti che incontra i più celebri “cuntisti” delle Madonie. Due interessanti laboratori il 17 e 19 agosto. Il primo sul riciclo, a cura di Enza Dolce (ore 17,30, presso il Rifugio Marini); e il secondo su “Cuciarte” a cura di Angela Di Blasi (sempre alle 17,30 al Rifugio Marini). La rassegna si chiuderà il 22 agosto alle ore 17,30 presso il Rifugio Marini con la presentazione dei libri “Alberi e arbusti delle Madonie” ed “Erbe e Fiori delle Madonie” a cura di Rosario Schicchi e Paolo Inglese. “Nel nostro piccolo cerchiamo di attrarre interesse e turismo in questi luoghi – dice Grasso – Il nostro obiettivo è mostrare le potenzialità di questo territorio che merita di essere vissuto in tutte le stagioni dell’anno”.