Strage di gatti al Porto di Cefalù. Interviene il sindaco Tumminello

A Cefalù, presso il porto, è stata scoperta una strage di gatti appartenenti a una colonia felina ufficialmente riconosciuta e registrata dall’ASP locale. Questa colonia, istituita su iniziativa del Comune, era quotidianamente accudita con dedizione da volontari. La mattina del 28 dicembre 2024, diversi gatti sono stati trovati morti contemporaneamente, sollevando sospetti su possibili cause non naturali o accidentali.

Il sindaco di Cefalù ha scelto di affrontare l’accaduto con un gesto forte: ha pubblicato una foto che documenta la scena. Nel suo post sui social, il primo cittadino ha spiegato di aver riflettuto a lungo prima di decidere se fosse opportuno condividere un’immagine tanto scioccante, consapevole della sensibilità dei lettori. Tuttavia, ha ritenuto necessario rendere evidente l’accaduto nella sua crudezza, per richiamare l’attenzione sull’estrema gravità del fatto. Il sindaco ha inoltre dichiarato che le autorità competenti sono state allertate e che sono in corso indagini per determinare le cause dei decessi e individuare eventuali responsabili.