Successo strabiliante di adesioni e di pubblico per Comet poesia Festival a Petralia Soprana

“Ieri sera l’evento conclusivo che ha regalato arte, poesia e bellezza in un’incantevole Piazza Duomo”

Si è concluso ieri sera il ricco e variegato programma di eventi dell’8A edizione del Festival Comet Poesia, organizzato dall’Ass.ne Cittadinanza Attiva Petralia Soprana e patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Palermo. L’evento della serata finale, ideato, scritto e diretto dal poeta Agostino Messineo Alfiere e intitolato “Farmacia Poetica della Restanza”, ha aperto la serata con la proiezione del pluripremiato cortometraggio d’animazione “Confino” e l’intervento del regista palermitano Nico Bonomolo, David di Donatello 2022 per il miglior corto d’animazione. Il pubblico ha assistito anche all’intervento del sociologo Fabrizio Ferreri – il quale ha affrontato il tema della restanza nei paesi con toni coinvolgenti – e ai monologhi dell’attore, poeta e regista Santi Cicardo su testi di J. Safran Foer e A. Messineo. Le emozioni sono proseguite con le performance musicali dei Vorianova – i quali hanno presentato in anteprima, su gentile concessione dell’etichetta discografica CNI (Compagnia Nuove Indye), il singolo “Tempi scueti” che anticipa l’uscita a settembre dell’omonimo disco – e della cantante Debora Marguglio, magistrale nell’esecuzione de “La cura” di F. Battiato. A curare le musiche, gli arrangiamenti e l’universo scenografico di una Piazza Duomo gremita il produttore musicale e regista Leonardo Bruno.

Il Festival ha aperto i battenti nei giorni precedenti con il trekking urbano alla scoperta delle bellezze intra ed extra cittadine “Fuori/Dentro il Borgo”, a cura di Giovanni Macaluso, e il momento di “MeditAzione” guidato da Satyavan Giri presso il belvedere di Petralia Soprana. Sono seguiti la presentazione sui generis del libro “Genius Loci” dello scrittore bagherese Maurizio Padovano e la Cerimonia di Premiazione della 2A edizione del Premio Letterario Comet Poesia che visto la proclamazione dei cinque poeti finalisti. Ad aggiudicarsi il 1° posto (ex aequo), e dunque il premio in denaro di 500,00 €, la poetessa lombarda Elisa Malvoni con il brano “Per come” e il poeta londinese Enrico Marcon con “Cantilena”. 2° e 3° classificati, rispettivamente, il poeta ragusano Sergio D’angelo con “E io non ti lascio” e la poetessa toscana Tiziana Monari con “Il fiore del limone”. Premio menzione al poeta abruzzese Paolo Luzi con il brano “La pescara”.