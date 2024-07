Tavola Rotonda “Cambiamento Climatico e Sostenibilità. Futuro e Opportunità per le Aree Interne”. A Petralia Sottana il 23 luglio

Quali sono le sfide che il cambiamento climatico pone alle aree interne? Quali le opportunità? E come progettare politiche efficaci per aiutare queste aree e i soggetti (lavoratori e non) coinvolti?

Il Comune di Petralia Sottana, insieme ai partecipanti al 2024 Petralia Workshop, invitano a partecipare alla tavola rotonda dal titolo “Cambiamento Climatico e Sostenibilità. Futuro e Opportunità per le Aree Interne” che avrà luogo martedì 23 luglio alle 17.30 presso il chiostro del MALL – Madonie Living Lab (ex-scuola media).

Davanti a uno scenario che si presenta sconvolgente, la tavola rotonda ha l’obiettivo di discutere il tema del cambiamento climatico mettendo in luce le possibili sfide e opportunità per il futuro delle aree interne, pensando a soluzioni e politiche efficaci.

Ne discuteranno tre esperti internazionali: Chiara Dorati (JRC, Commissione Europea), Michael Aklin (EPFL, Università di Losanna) (EPFL, Università di Losanna) e Alejandro Nunez-Jimenez (ETH Zurigo), coordinati da Maria Cubel (City University Londra). Introdurrà Mariele Macaluso (Università di Torino || Petralia Sottana), seguita dai saluti di Shanker Satyanath (New York University) e del sindaco Pietro Polito. La conclusione sarà affidata a Giuseppe Dino, Presidente del Consiglio Comunale.

Alla fine, ci sarà spazio per interventi e domande dal pubblico con l’ottica di scambio di idee e conoscenza per la configurazione di nuove proposte per il futuro del nostro territorio.

L’evento si colloca all’interno del Workshop in Applied Economics, un convegno internazionale che, da quindici anni, a Petralia Sottana, vede la partecipazione di accademici e ricercatori provenienti dalle più importanti Università e Centri di Ricerca Internazionali.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Petralia Sottana, è sostenuta dalla BCC Madonie e dalla società Renantis.