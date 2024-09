Team Building della Scale-Up newyorkese a Castelbuono: Innovazione, Sostenibilità e Cultura tra le Madonie

Castelbuono, 16 settembre 2024 – Le stradine medievali di Castelbuono, nel cuore delle Madonie, hanno accolto un ospite d’eccezione: il team di BforeAI, la scale-up newyorkese che opera nel campo della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale. Per una settimana di settembre, questo borgo siciliano si è trasformato in un centro di scambio culturale ed innovazione, grazie a un evento di team building che ha unito il mondo della tecnologia con le radici del territorio.

L’iniziativa, resa possibile dalla collaborazione tra Social Green Hub, associazione no-profit castelbuonese che promuove la sostenibilità e l’innovazione, e Smartway, start-up toscana specializzata nell’organizzazione di eventi aziendali nei borghi italiani, ha rappresentato un connubio perfetto tra innovazione e tradizione.

Settanta (70) dipendenti di BforeAI, provenienti da tutto il mondo e collegati quotidianamente solo tramite lo smart working, hanno scelto Castelbuono per incontrarsi di persona, rafforzando legami umani e professionali lavorando negli spazi del coworking pubblico, gestito da Social Green Hub, promosso attraverso il progetto South Working Castelbuono.

Un incontro tra innovazione e territorio

Le giornate sono state pianificate nei minimi dettagli. Ogni mattina iniziava con sessioni di lavoro e seminari all’interno del coworking, situato nel suggestivo Chiostro di San Francesco, un luogo che unisce storia e modernità. Grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale, il Museo Naturalistico F. M. Palumbo, la Parrocchia locale e Social Green Hub, il team di BforeAI ha potuto sfruttare spazi innovativi e funzionali, perfettamente adattati alle esigenze di una realtà internazionale: connessione WiFi, tecnologia, devices e postazioni sono stati messi a punti al massimo delle potenzialità per rendere unica anche l’esperienza di lavoro.

Oltre al lavoro, inoltre, il team ha potuto immergersi nel territorio: passeggiate tra i vicoli del borgo, assaggi di prodotti tipici ed eventi serali hanno arricchito l’esperienza.

Un viaggio tra sapori e cultura

La permanenza del team è stata arricchita dai sapori autentici della cucina locale. Dai dolci tradizionali preparati dai maestri pasticcieri, alle prelibatezze servite nei ristoranti del borgo, ogni pasto è stato un’occasione per entrare in contatto con la cultura del luogo. L’ospitalità delle strutture ricettive ha poi garantito un’accoglienza calorosa, contribuendo a rendere l’esperienza indimenticabile.

La settimana si è conclusa in grande stile con un concerto organizzato dall’associazione Glenn Gould, ideatrice del festival Ypsigrock. Le performance di Stefano Barigazzi e STAIN hanno incantato non solo il team internazionale, ma anche i tanti castelbuonesi appassionati di musica indie, creando un momento di connessione profonda tra visitatori e comunità locale.



Un’opportunità di crescita per il borgo

L’esperienza di BforeAI a Castelbuono ha lasciato un segno, sia nel team che nel borgo stesso. Come sottolineato da Social Green Hub, “questa non è stata solo un’occasione per BforeAI di vivere un’esperienza unica, ma ha rappresentato per Castelbuono un’opportunità di promozione del turismo sostenibile e destagionalizzato, con ampi margini di crescita”.

Va evidenziato inoltre il valore dello scambio interculturale e professionale: poiché occasioni di questo tipo non solo promuovono le bellezze del nostro territorio, ma creano un dialogo tra culture e competenze diverse. Un modello che va incentivato.

L’esperienza di team building di BforeAI a Castelbuono non è comunque stata la prima. Nel giugno del 2023, infatti, anche 30 dipendenti di Jobtech (scale-up milanese) provenienti da tutta Italia, tramite Smartway, sono stati ospiti per una settimana a Castelbuono e al coworking pubblico.

Per entrambe le aziende tecnologiche è stato, dunque, un esempio di come innovazione e tradizione possano incontrarsi, dando vita a una sinergia capace di arricchire sia i partecipanti che il territorio che li ospita.

Un modello di sviluppo che guarda al futuro, con le radici ben piantate nel passato.