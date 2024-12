“Torna Natali”, il nuovo brano dell’isnellese Luca Di Martino

Il nuovo brano di Luca Di Martino è un omaggio al Natale, ispirato all’atmosfera magica e ai valori di serenità e speranza tipici di questo periodo. Nasce come una riflessione spontanea, maturata durante una passeggiata tra le strade di Isnello, dove il clima natalizio ha spinto Luca a trasformare le sue emozioni in musica. Inizialmente abbozzata con chitarra e voce e messa da parte, la melodia è stata poi riscoperta e completata con gli arrangiamenti del pianista e compositore Aldo Giordano.

Il brano, descritto come un invito a superare rabbia e odio per ritrovare i valori autentici dell’umanità, rappresenta un momento di bilancio e un inno alla vita e alla condivisione.

Il testo del brano, cantato in dialetto siciliano, racchiude emozioni universali: «Tuttu è culuri è un disignu d’amuri / chi bedda musica pi tutti l’uri / ascuta l’anima nun fa cchiu rumuri / puri la neglia porta caluri / respira l’aria accarizza la vita / poi chiudi l’occhi ridi cchiu forti / un c’è premura unni agghiorna ni scura / cuntami ancora abbrazzami ora…ca u sai passau nautru annu».

Il video è stato girato dal videomaker Giacomo Bennardo al “Teatro della posta vecchia” di Agrigento, spazio artistico creato negli anni ’90 da Giovanni Moscato.

Luca, classe 1987, originario di Isnello, è chitarrista, cantautore e compositore. Diplomato in chitarra classica al Conservatorio Bellini di Palermo, vanta otto album in studio e numerose collaborazioni. La sua musica è una continua esplorazione di emozioni e racconti, in cui si intrecciano tradizione e modernità.