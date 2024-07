Tutto sui campionati Europei di calcio: record e curiosità statistiche all time, quote di Euro 2024

Quello che potrebbe sembrare uno torneo continentale qualsiasi fa parte in realtà della disciplina agonistica seguita da più persone sulla Terra: un umano su due e forse di più, vive appassionatamente il calcio, lo gioca oppure è un tifoso sfegatato. Per non contare gli appassionati delle quote bet che lanciano il football al primo posto per quanto riguarda i palinsesti più seguiti: il Campionato Europeo è tra questi.

Ecco le risposte alle domande che qualsiasi appassionato, tifoso e scommettitore dovrebbe conoscere.

Cristiano Ronaldo – Platini: la sfida all time

Stiamo parlando di due mondi lontani, in cui una stella portoghese e una francese brillano con una potenza estrema che abbaglia ogni orizzonte dei record.

Michel Platini ha vinto il primo Europeo della Francia nel 1984 proprio in terra francese, per l’occasione il talento conosciuto in Italia per aver militato nella Juve, fissò il record di gol in una singola edizione a 9 reti, segnate in sole 5 gare con una media di quasi 2 gol per match, di cui due triplette nel 5 – 0 contro il Belgio e nel 3 – 2 contro la Jugoslavia.

Se Platini è il re degli Europei, CR7 è l’imperatore assoluto con 55 gol segnati in 6 edizioni in cui ha partecipato: unico calciatore a riuscire in tale impresa. Esclusa quella del 2024 per i gol segnati, i numeri sono in costante aggiornamento e tengono conto delle qualificazioni. Nessuno come lui, perché il secondo posto è di Henry Kane e Lewandowski a quota under 30 gol.

In totale, le reti segnate da CR7 sono 14 ed è al primo posto per numeri di presenze agli Europei, comprese qualificazioni sono 72, di cui 28 nelle fasi finali.

Nuovi record di Euro 2024

Mentre Michel Platini detiene ancora il record storico di tripletta più veloce segnata agli Europei, un certo Nedim Bajrami ha fissato nella gara del 15 giugno 2024 Italia – Albania il record del gol più veloce di tutti i tempi in questo torneo: 23 secondi.

Nello stesso giorno ha esordito anche il calciatore più giovane dei Campionati Europei, stiamo parlando di Lamine Yamal che nel match Spagna – Croazia ha messo piede in campo a 16 anni e 338 giorni.

Ma non finisce qui, perché Euro 2024 ci ha regalato anche il marcatore più anziano di tutti i tempi in questa competizione e non poteva essere che lui: Luka Modric, che in Croazia – Italia del 24 giugno ha prima sbagliato un rigore per segnare pochissimi minuti dopo un gol a 38 anni e 289 giorni.

Il 22 giugno nella gara Turchia – Portogallo terminata 0 – 3, il calciatore Pepe ha fissato il record come giocatore più anziano, scendendo in campo a 41 anni e 117 giorni.

Le quote di Euro 2024 tra favorite e sorprese

Cambiano i valori delle quote nelle scommesse online dopo i gironi, ma l’Inghilterra resta favorita alla vittoria di Euro 2024 a quota 4.33, mentre la Spagna guadagna punti e s’insinua a quota 5.5 come diretta sfidante. Anche la Germania resta stabile come terza favorita a quota 6.5 a pari merito con la Francia, che scende dal secondo al quarto posto nelle favorite.

La quota del Portogallo vincente Euro 2024 scende da 8.5 a 7.5, mentre l’Olanda entra nella top 6 a quota 13, seguita dall’Italia a quota 17 a pari merito con l’Austria.

L’Italia quest’anno dovrà difendere il titolo vinto a Euro 2020, nella storia di questo torneo soltanto la Spagna è riuscita a vincere due Europei consecutivi: nel 2008 e nel 2012. Tra le improbabili sorprese di questa edizione abbiamo la Georgia quotata vincente a 251 e la Turchia quotata a 67.