TV2000 trasmetterà la santa messa da Castelbuono per tutto il mese di ottobre 2024

La televisione dei Vescovi Italiani ha scelto per tutto il mese del “Ottobre Missionario 2024”, di trasmettere in diretta tv la celebrazione della Santa Messa, ogni sera alle ore 19.00, dalla chiesa parrocchiale di Sant’Antonino Martire in Castelbuono.

La scelta della celebrazione eucaristica nel paese madonita, è motivata dell’evento ecclesiale che ogni anno viene dedicato alle Missioni e celebrato dalla Chiesa universale. Ogni Chiesa particolare invita i fedeli a pregare per i tanti missionari che hanno lasciato la propria terra per andare in nazioni lontane, portando il Vangelo e annunziando il messaggio di Cristo “in semplicità e letizia”, come diceva San Francesco d’Assisi.

Per l’occasione il Papa ogni anno invia a tutta la cristianità un messaggio per risvegliare nel cuore di ogni credente, quella passione missionaria che va vissuta e animata con gesti e segni credibili di testimonianza e di concreto aiuto alle popolazioni indigenti. È questo, infatti, il lavoro pastorale di tanti religiosi, suore e laici che ogni giorno spezzano il pane della Parola e della misericordia in ogni angolo della terra.

Nel messaggio di quest’anno per la 98^ Giornata Missionaria Mondiale che si celebrerà il prossimo 20 ottobre 2024, dal tema “Andate e invitate al banchetto tutti” (Mt,22,9), papa Francesco invita la Chiesa e i credenti “a risvegliare il proprio impegno missionario, annunciando il Vangelo nel mondo contemporaneo e vedendo la missione come instancabile ‘andare e invitare’ alla festa del Signore”.

Altra motivazione della scelta di TV2000 di trasmettere la Santa Messa da Castelbuono sul canale 28 del digitale terrestre e in tutto il mondo via satellite (TvSat), è nata dopo aver identificata una cittadina profondamente religiosa, amante delle sue tradizioni e soprattutto perché da Castelbuono nel tempo sono partiti diversi missionari appartenenti a famiglie con all’interno frati e suore di alcuni Ordini religiosi e diocesani. Ne citiamo alcuni degli ultimi 40 anni: dai Frati Cappuccini, P. Teodosio da Castelbuono, P. Emilio Piro e P. Fedele Raimondo, missionari in Brasile; dai Frati Conventuali P. Leone Cusumano in Zambia (Africa), P. Fedele Fiasconaro e P. Stefano Lupo in Messico; dalla Diocesi di Cefalù don Lorenzo Marzullo, missionario in Ecuador e Amazzonia. A questi vanno aggiunte alcune suore e i tanti volontari laici in varie zone del mondo.

Come accennato, le Sante messe si celebreranno ogni sera alle ore 19.00 dalla Chiesa di Sant’Antonino Martire, che custodisce il Crocifisso ligneo del secolo XVII opera di Frate Umile da Petralia, ed oltre alla presenza dei parrocchiani e dei fedeli del paese, si possono invitare a sintonizzarsi sulle frequenze di TV2000 tutti i castelbuonesi residente in Italia e all’estero per vivere momenti di religioso ascolto della Parola di Dio e della Eucaristia trasmessa dal proprio paese.

Per le varie celebrazioni serali, oltre ai parroci don Marcello Franco e don Pino Vacca, si alterneranno il Vescovo di Cefalù Mons. Giuseppe Marciante, i parroci e i presbiteri dei paesi delle Madonie e della Diocesi.

Domenica 6 ottobre la Santa Messa sarà presiedute dal Vescovo di Cefalù Mons. Marciante e sarà trasmessa alle ore 10.00 su Canale 5 di Mediaset e domenica 27 ottobre alle ore 19.00 sulla rete TV2000.

“Ben volentieri la nostra rete approda in Sicilia – ha dichiarato il Direttore di Tv2000 Vincenzo Morgante – nell’ambito di una circuitazione delle Sante Messe giornaliere nella varie Regioni d’Italia e siamo certi che la scelta di Castelbuono, paese con profonde radici religiose, sarà un bel momento di festa comunitaria per i fedeli locali e per i tanti telespettatori che ogni sera pregheranno per i missionari sparsi nel mondo”.

P. Paolo Fiasconaro

Direttore del Centro Missionario Francescano di Roma