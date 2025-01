Un Calendario per Gli Animali: Intervista al Capitano Anna Spallina su Geo Rai Tre

Lo scorso lunedì 8 gennaio, il programma Geo su Rai Tre ha dato spazio a una riflessione importante sulla protezione delle specie in pericolo, intervistando il Capitano Anna Spallina, originaria di Castelbuono, che attualmente ricopre il ruolo di Comandante del Nucleo Investigativo Ambientale, Agroalimentare e Forestale e del Nucleo CITES di Vicenza.

Il tema dell’intervista si è concentrato sulla tutela della biodiversità e sulle azioni di contrasto contro il traffico illecito di specie animali, un crimine che sta mettendo in serio pericolo molte specie in tutto il mondo. Un aspetto centrale di quest’anno è il nuovo calendario dei Carabinieri Forestali, che attraverso immagini evocative, presenta 12 specie animali in grave rischio di estinzione. Ogni mese del 2025 è dedicato a una specie protetta dalla Convenzione di Washington, un accordo internazionale che mira a prevenire il commercio illegale di fauna selvatica.

Il comandante Spallina, durante l’intervista, ha sottolineato l’importanza della sensibilizzazione del pubblico riguardo alla salvaguardia delle specie in via di estinzione, spiegando come il calendario dei Carabinieri Forestali diventi uno strumento educativo utile per sensibilizzare la popolazione, soprattutto i più giovani, sul valore inestimabile della fauna selvatica e sull’impegno delle forze dell’ordine nella sua protezione.

Al link seguente, dopo circa 1 ora di trasmissione, è possibile rivedere l’intervista.

https://www.raiplay.it/video/2025/01/Geo—Puntata-del-08012025-99ce37c2-3696-43c2-95ea-c3502f71db81.html