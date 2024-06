Un imperdibile fine settimana di eventi ad Isnello 

Oggi, 29 giugno, a partire dalle 20.00 fino a tarda notte, torna il tradizionale e attesissimo appuntamento con la Sagra delle Fave di San Pietro e Paolo.

Giunta alla 45esima edizione, grazie all’impegno della Proloco Isnello e col patrocinio del Comune di Isnello, quest’anno si arricchisce del contributo e dell’animazione di molte realtà associative cittadine come la Consulta Giovanile di Isnello , G.O. Isnello, LiberaMente e il Circolo Partecipazione e Impegno.

Diverse le postazioni lungo il centro storico, un vero e proprio percorso da scoprire per degustare le tradizionali fave, patate e cipolle bollite, il tutto accompagnato da simpatia, la musica folk dei Viginti Millys e dei giovani isnellesi e un buon bicchiere di vino.

Inoltre, domenica 30 giugno, alle 18.00 al Belvedere, ultimo appuntamento con Cantautori tra le righe – preTesti d’incontro, il format del progetto Fortini Sonori ideato da Isola Tobia Label e Carlo Mercadante Editore per Itinera il progetto di rigenerazione culturale, economica e sociale del Comune di Isnello finanziato dal Ministero della Cultura grazie ai fondi del #PNRR.

Dialogherà col pubblico e si racconterà nel suo modo di comporre e fare musica Liana Marino cantante, chitarrista e interprete raffinata, autrice di una musica elegante e delicata, che affonda le sue radici nel Sud Italia. Studiosa di musica e canto jazz, ha ottenuto importanti riconoscimenti in premi legati alla canzone d’autore, partecipando a importanti festival e rassegne nazionali e internazionali

La sua musica si muove tra individualità della canzone d’autore e essenzialità e immediatezza della tradizione popolare, intreccia in modo naturale ritmi rock e folk a sonorità jazz e sudamericane. I testi e la melodia, che arrivano attraverso una voce limpida e pulita e il suono di una chitarra acustica suonata principalmente in fingerpicking, si fondono con naturalezza e spaziano tra malinconia e allegria, speranza e leggerezza, evocando, in alcuni casi, immagini che arrivano da lontano e sentimenti spesso dimenticati.

Riferimenti artista:

Facebook: Liana Marino

Instagram: www.instagram.com/liana.marino

YouTube: www.youtube.com/user/lianamarino

Sito web: www.lianamarino.com

Non prendete altri impegni per questo #weekend e veniteci a trovare al fresco di Isnello

Il Sindaco

Marcello Catanzaro Sindaco

L’Assessora alla Cultura, alle Politiche Giovanili e ai Servizi Turistici

Luciana Cusimano