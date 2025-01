Un tavolo programmatico molto partecipato a Petralia Sottana “Città che legge 2024-2026″

Un tavolo programmatico molto partecipato si è radunato ieri a Petralia Sottana, presso il Palazzo Municipale, alla presenza dei promotori del Patto intercomunale per la Lettura nelle Alte Madonie e dei rappresentanti degli otto Comuni che ne fanno parte. Erano presenti anche numerosi operatori coinvolti nel progetto, in seguito al riconoscimento da parte del Cepell del titolo di “Città che legge 2024-2026”.

“Le Madonie sono bellezza e natura, ma anche cultura in senso ampio,” ha affermato il commissario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, durante l’apertura dei lavori.

“Il valore e il significato del Patto intercomunale per la lettura nelle Madonie, di cui anche l’Ente Parco è sottoscrittore, risiedono, oltre che nei risvolti culturali, anche in quelli di coesione sociale. Stimolando il dibattito intorno al senso della lettura, il Patto sta cucendo una auspicabile tessitura istituzionale trasversale che certamente ha un valore positivo.”

L’Ente Parco ha manifestato la propria disponibilità a sostenere, ove possibile, l’interessante elenco di iniziative previste all’orizzonte.

L’obiettivo dell’incontro, guidato da Carola Lo Nero per il Patto, è stato quello di presentare un nuovo piano d’azione destinato a stimolare ulteriormente, mediante la lettura in ogni sua forma, la crescita personale e collettiva della società madonita. Le iniziative si propongono di unire didattica e riflessione, coinvolgendo tutte le fasce di popolazione.

Le Madonie, territorio che ospita l’Ente Parco e il Geopark UNESCO, diventano così un set di natura e bellezza che potranno fare da sfondo a questi eventi. I loro valori paesaggistici e geologici daranno un tocco in più all’intera programmazione futura.

Come ha ricordato il sindaco di Petralia Sottana, Piero Polito, “si è trattato di un momento-tappa di un percorso partecipato molto importante per il territorio, che dimostra quanto l’ascolto e la visione possano fare la differenza. Un momento di scambio e confronto per il quale ringrazio il collettivo Libri d’Alta Quota, promotore del progetto, il Comune di Gangi, capofila, e tutti gli enti partecipanti al Patto per la lettura.”