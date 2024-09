Vincenzo Campo sfiora il podio nella categoria over40 al campionato italiano Aci karting 2024

Nel weekend scorso si è svolto il Campionato Italiano ACI Karting 2024 sulla pista internazionale South Garda Karting di Lonato (BS), dove il castelbuonese Vincenzo Campo ha gareggiato nella categoria 100 Legend, classe riservata ai piloti Over40.

Campo, tornato a gareggiare in Italia dopo un anno, ha affrontato una gara in salita sin dalle prove libere. Con pazienza e dedizione, ha dovuto migliorare le sue prestazioni costantemente, mentre i suoi avversari, molto agguerriti, puntavano tutti alla vittoria. In qualifica ha ottenuto il 13º tempo assoluto e in prefinale ha concluso in 12ª posizione. La gara è stata priva di grandi emozioni, se non per un tentativo di sorpasso all’ultimo giro, in cui ha provato a conquistare l’11º posto senza successo.

In finale, la gara è stata più movimentata, con diversi contatti e rimonte. Campo è riuscito a guadagnare qualche posizione, concludendo all’8º posto assoluto. Nella sua classe Over40, ha ottenuto un buon 4º posto, a pochi secondi dal vincitore, un pilota danese. È degno di nota il fatto che Campo sia stato il primo pilota italiano Over40 al traguardo, battuto solo dai due danesi (1º e 2º posto) e da un pilota greco.

Sui suoi canali social, Vincenzo Campo ha ringraziato il team Maccaferri Racing per l’ottimo lavoro svolto, senza problemi tecnici, dimostrandosi molto competitivo. Ha inoltre espresso gratitudine ai sostenitori di questa avventura, tra cui il Comune di Castelbuono, Bar Club Rosanero, Graphos, Antico Baglio e Vecchio Palmento.