XIII edizione Raduno Mediterraneo del Jazz Manouche

Petralia Sottana è pronta ad accogliere la tredicesima edizione del Raduno Mediterraneo del Jazz Manouche.

Durante questo fine settimana la piazza di Petralia Sottana si colora di armonia, musica e artisti di vario genere.

Si comincerà venerdì 23 Agosto con lo spettacolo CON-TATTO dell’artista Fabrizio Campo, un simpatico artista di strada che proporrà al pubblico un momento dedicato a dei giochi con il fuoco. Lo vedremo alle 20:00 a Piazza Misericordia anche Sabato 24 Agosto.

Il primo concerto è proposto da parte dell’associazione “Sulle orme di Django” & friends che apriranno il raduno con uno spettacolo musicale alle 21:45 di venerdì 23 Agosto a Piazza Finocchiaro Aprile. Saranno presenti sul palco diverse eccellenze del panorama siciliano come Leonardo Triassi, Gabriele Lomonte, Roberto Gervasi, Roberta Sava, Wolf, Carlo Butera, Rosario Tomarchio, Giovanni Seminerio, Giuseppe Salerno..

Sabato 24 Agosto alle ore 18:00 un’esposizione di Liuteria Manouche ci insegnerà i segreti del mestiere di questa meravigliosa arte. Lungo il centro storico il liutaio siciliano Gabriele Lomonte ci farà toccare con mano l’artigianato non solo del costruire o riparare strumenti musicali, ma anche del percepirne minuziosamente ogni singolo dettaglio, dal profumo del legno alla melodia.

Fabrizio Campo proseguirà alle ore 20:00 con il suo spettacolo di intrattenimento che siamo certi farà divertire e appassionare tutte le età.

A grande richiesta torna sul palco del Raduno Manouche un ospite d’eccellenza: PAULUS SCHÄFER, uno dei chitarristi Gypsy Jazz più talentuosi dei Paesi Bassi e riconosciuto in tutto il mondo. Inizia a suonare in tenera età e durante la sua carriera riceve diversi premi per il suo “contributo speciale allo sviluppo contemporaneo di Gypsy Jazz”.

Siamo onorati di ospitarlo e ascoltarlo Sabato 24 Agosto dalle ore 21:45.

Concluderemo la manifestazione cambiando radicalmente scenario e immergendoci adesso nella parte naturalistica di Petralia.

Domenica 25 Agosto Natura e Musica si mescoleranno armoniosamente attraverso un pranzo conviviale e una Jam Session presso il Rifugio Marini.

Seguirà alle 17:30 un imperdibile concerto Open Air in alta quota su Monte Mufara

(per questo specifico concerto è previsto un biglietto)

Si dice che gli artisti siano i veri poeti di una città, capaci di trasformarne ogni dettaglio in emozione. E quando la musica si unisce ad altri tipi di arte, è lì che ogni emozione diventa un’opera d’arte.

Vi aspettiamo 23, 24 e 25 Agosto per vivere l’emozione di “dipingere” quest’opera d’arte insieme a noi.