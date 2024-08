Ypsigrock 2024, più di diecimila presenze alla 27esima edizione. Il servizio su SkyTG24

Cliccando sull’immagine in alto è possibile rivedere il servizio sulla 27esima edizione di Ypsigrock, andato in onda su SkyTg24. Il crescente interesse da parte dei grandi media, come dimostra la copertura di SkyTg24, riflette l’importanza che Ypsigrock ha guadagnato nel panorama musicale nazionale e internazionale. Ormai riconosciuto come uno dei più affascinanti boutique festival estivi, Ypsigrock non è più solo un gioiello tra gli appassionati del genere, ma sta emergendo come un appuntamento imperdibile per chi cerca un’esperienza musicale unica e ricercata.