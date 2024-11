Ypsigrock 2025, Anastasia Stefurak firma l’artwork della 28esima edizione

L’illustratrice ucraina ispirata dalla Regola dell’Ypsi Once

Castelbuono (PA), 27 novembre 2024. Dopo aver annunciato ufficialmente le date della 28esima edizione di Ypsigrock, che si svolgerà a Castelbuono dal 7 al 10 agosto 2025, l’associazione Glenn Gould svela l’artwork che caratterizzerà il nuovo capitolo della storia del primo boutique festival italiano.

L’opera è firmata dall’illustratrice ucraina Anastasia Stefurak, che per il lungo weekend musicale preferito dagli ypsini si è lasciata ispirare dall’Ypsi Once, la regola aurea che distingue Ypsigrock nel panorama dei festival italiani per la sua ricercatezza e unicità.

Ypsigrock, per sua stessa storia e natura, mira a trasmettere il fascino dell’ignoto e la gioia di vivere ogni esperienza come se potesse non ripetersi mai più. In un mondo incerto, il festival diventa un momento di pura meraviglia, un’opportunità per riscoprire la bellezza delle piccole cose e delle connessioni che ci uniscono, invitando il pubblico ad assaporare l’attimo, a vivere nel presente e ad apprezzarne ogni dettaglio. In un mondo dove non possiamo prevedere cosa ci riserverà il domani, questa consapevolezza ci libera, spingendoci a vivere ogni attimo con meraviglia e gioia. Ogni canzone, ogni artista, ogni connessione umana rappresenta dunque un’occasione irripetibile: Ypsi Once.

Per l’ideazione della sua visione su Ypsigrock, Anastasia Stefurak nelle ultime settimane ha lavorato a stretto contatto con Marcella Campo, direttrice creativa del brand e responsabile comunicazione del festival.

“Abbiamo sintetizzato in “Moments of Wonder” il concept che sta alla base dell’illustrazione che caratterizzerà l’identità visiva della ventottesima edizione di Ypsigrock – spiega Marcella Campo – volendo approfondire con Anastasia Stefurak un tema che ci sta particolarmente a cuore e che da sempre viene sublimato dall’Ypsi Once, la regola per cui nessun artista può suonare due volte a Ypsigrock nella vita sotto lo stesso moniker. “Moments of Wonder” è un invito a vivere ogni istante del festival con intensità, perché è un’esperienza unica e irripetibile, che ci incoraggia a celebrare il presente e ad abbracciare la nostalgia per il futuro con gioia e gratitudine”.

L’artwork per la 28ª edizione di Ypsigrock ruota attorno a una suggestiva testa umana, che simboleggia una scatola musicale, un carillon o un grammofono, con un disco in vinile che gira sulla sua sommità. Da questo disco prende vita un mondo che sprigiona meraviglia: suoni, colori, sagome, alberi, strade, nuvole e onde — tutti elementi che rappresentano il profondo legame tra la musica e l’esperienza umana. L’illustrazione invita gli spettatori a riflettere sui propri “vinili” esperienziali: una collezione unica di musica, emozioni, sensazioni, momenti di meraviglia, sogni e fantasie.

“La musica ha un impatto enorme – spiega Anastasia Stefurak – quando l’ascoltiamo, la lasciamo entrare nella nostra mente, imprimendola insieme ai momenti e agli eventi delle nostre vite sul nostro personale “vinile della memoria”. Più tardi, possiamo riascoltare questi dischi, rivivendo ricordi, viaggiando nel tempo e tornando a momenti magici e significativi.”

Ypsigrock Festival andrà in scena nelle consuete e ricercate venue dell’incantevole borgo di Castelbuono, immerso tra le montagne delle Madonie. La direzione artistica è già al lavoro sulla line up, che come al solito porterà sui palchi del festival esclusività, ricercatezza, debutti, prime assolute ed esibizioni uniche in Italia, grazie, per l’appunto, alla Regola dell’Ypsi Once, uno dei caratteri distintivi del boutique festival dell’estate Italiana.

Anastasia Stefurak – Biografia essenziale

Anastasia Stefurak è un’illustratrice freelance e graphic designer che vive e lavora a Lviv, in Ucraina. Ha conseguito la laurea triennale e magistrale in Graphic Design presso l’Accademia Nazionale di Belle Arti di Lviv, specializzandosi nella progettazione di copertine e illustrazioni per libri.

I libri da lei illustrati sono stati pubblicati da case editrici come Quadrille, Bloomsbury Publishing, Knesebeck Verlag, Editora Wish, Darkside Books, IlluSalon, Terra Incognita, The Old Lion Publishing House, RM Publishing House e altre.

In Italia, La campana di vetro di Sylvia Plath, illustrato da Anastasia Stefurak, è stato pubblicato da Mondadori.

Anastasia ama il realismo magico, il minimalismo, il surrealismo, il simbolismo e l’arte naif. Inoltre, è appassionata di natura, alberi e mari, viaggi, ama trascorrere momenti di relax su un’amaca, ascoltando musica, in compagnia del suo gatto rosso Cinnamon.