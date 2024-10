Ypsigrock protagonista al Reset Festival 2024 con mentoring di Gianfranco Raimondo

Torna a far parlar di sé il nostro Ypsigrock – che al momento risulta in bilico con l’annuncio della sospensione dell’edizione del 2025 – con un appuntamento che lo vedrà protagonista tra le attività in programma al Reset Festival 2024.

Il 3 ottobre il caso Ypsigrock sarà oggetto di un appuntamento di mentoring con protagonista il co-founder e direttore artistico Gianfranco Raimondo.

Il Reset Festival si tiene ogni anno a Torino nella prima settimana di ottobre che riguarda l’innovazione musicale con live di progetti sommersi, workshop, talk, show e party e momenti di formazione dedicati ai futuri lavoratori e professionisti nelle arti musicali.