A Spazioscena l’opera teatrale “Respiro di Madre” | 14 aprile 2023

Venerdì 14 aprile alle 21:30 presso l’Associazione culturale Spazioscena, in Via Abruzzo 10 a Castelbuono, l’attore Sandro Dieli porterà in scena un’opera teatrale emozionante ed intensa dal titolo “Respiro di madre”.

Un uomo parla in una stanza a una persona distesa e senza voce.

Si tratta della madre ammalata, silenziosa e ormai priva di coscienza apparente. L’uomo l’accudisce da anni e probabilmente da anni si trascina questo monologo del figlio con la madre.

Lo spettacolo racconta il confronto tra malattia e accudimento, tra vita e morte in quel confine sottile in cui non è più chiaro chi soffra e chi no.

Contributo associativo alla serata €10

Per info e prenotazioni:

mail: associazionespazioscena@gmail.com

whatsapp: 3466209451

