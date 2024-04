Emergenza idrica nel comune di Castelbuono: l’ordinanza del sindaco

Come ognuno di noi ha potuto constatare, dal 2022 ad oggi le mancate precipitazioni e l’assenza della stagione invernale hanno drasticamente ridotto le riserve idriche. Questo ha portato all’impoverimento delle falde acquifere delle nostre sorgenti, avviandoci in modo drammatico verso una crisi idrica senza precedenti. La mancanza di piogge ha messo a rischio le produzioni agricole, tra cui grano, foraggio e frutta e ortaggi stanno subendo danni incalcolabili, e c’è anche il rischio di mettere in crisi il sistema zootecnico a causa della mancanza d’acqua in alcune contrade del nostro territorio.

Per affrontare l’emergenza attuale, che coinvolge il nostro comune, stiamo adottando una serie di iniziative e provvedimenti per prepararci ai prossimi mesi. Attualmente, l’erogazione dell’acqua è garantita 24 ore su 24, ad eccezione di due quartieri del paese. Con l’ordinanza numero 32 del 3 aprile 2024, il Sindaco ha imposto alcune restrizioni e ha stabilito una gestione più accurata e parsimoniosa delle risorse idriche. In particolare, sono vietati il lavaggio di aree cortilizie, piazzali, strade e veicoli a motore. Inoltre, non è consentito utilizzare acque potabili per fontane ornamentali e piscine. Le attività di ristorazione e ospitalità devono installare riduttori di flusso sia nei bagni che nelle docce e nei lavelli delle cucine. Infine, è vietato l’irrigazione e l’innaffiamento di giardini, piante, prati e orti privati, salvo non venga dimostrato che si utilizzi acqua proveniente da pozzi privati, cisterne per il recupero delle acque piovane o mediante autobotti. E‘ vietato utilizzare l’acqua della rete idrica potabile per autolavaggi, allevamenti zootecnici e attività edili. Queste attività dovranno invece fare uso esclusivo di acqua non potabile.

Per ottenere informazioni su dove prelevare l’acqua non potabile messa a disposizione dal Comune, è sufficiente chiamare il numero 09216710131219. Il Comune ha organizzato un servizio di trasporto dell’acqua, sia potabile che non potabile, tramite autobotte. Per usufruire di questo servizio, è possibile inviare una richiesta tramite email all’indirizzo sindaco@comune.castelbuono.pa.it o contattare il numero sopra indicato, specificando i quantitativi desiderati, il tipo di acqua e il luogo di consegna.

Resta inteso che per i servizi fruiti, ove è dovuto il pagamento, è necessario corrispondere l’importo stabilito. In allegato, trasmettiamo l’ordinanza in cui sono chiaramente specificate le sanzioni previste.

Il Sindaco auspica la massima collaborazione da parte di ciascuno di noi, senza astuzie o sotterfugi.

Si invitano i cittadini a segnalarci eventuali anomalie riscontrate nelle proprie strade o contrade.

Con la collaborazione di tutti, affronteremo sicuramente l’emergenza idrica in corso.

L’amministrazione comunale non si ferma e sta facendo il possibile per recuperare ulteriori risorse idriche da destinare ai nostri serbatoi di accumulo. Grazie per la vostra partecipazione.

Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniarie ammonta a un minimo di 250,00 €