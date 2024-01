Aggressione al giornalista Spallino, condannata una donna in Appello

Confermata in Appello la condanna nei confronti di una 24enne, per l’aggressione a Giuseppe Spallino, in seguito agli articoli che questi aveva pubblicato sul Giornale di Sicilia. Nello specifico, Spallino aveva dato la notizia dell’inchiesta antidroga in cui erano rimasti coinvolti quelli che poi si sarebbero rivelati i suoi aggressori, due dei quali già condannati.

Ora la terza sezione della Corte di appello di Palermo, presieduta da Matteo Frasca, ha confermato per la donna la condanna a una pena pecuniaria di 400 euro per minacce gravi, oltre al risarcimento delle parti civili costituite (tra queste l’Ordine dei giornalisti Sicilia).