Al Failla Tedaldi assegnate due borse di studio intitolate al dott. Pietro La Franca, al via il Bando 2022/23

Incontro emozionante quello tenutosi venerdì 24 febbraio presso l’Istituto “Luigi Failla Tedaldi” in occasione del quale sono state assegnate due borse di studio intitolate al dottor Pietro la Franca, del valore di € 500 ciascuna, a due alunni che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato il quinto anno.

Il Dirigente scolastico, Prof. ssa Francesca Barberi, ha accolto con grande gioia l’iniziativa fortemente voluta dalla famiglia La Franca e portata avanti dall’Associazione Sant’Anna. È stata un’occasione per ricordare, alla presenza della figlia Mimma, la figura del dottore La Franca, persona sensibile e generosa che ha contribuito alla creazione dell’Associazione Sant’Anna, consentendo alla stessa di portare avanti progetti di solidarietà. Questa iniziativa rappresenta uno stimolo per le giovani generazioni ad impegnarsi nella formazione e a dare un contributo alla crescita della società così come lo diede il dott. Pietro La Franca con la sua instancabile opera.

Con la consegna delle borse di studio si è voluto premiare le capacità, la volontà di imparare e il costante impegno nello studio dei due studenti a cui auguriamo di cuore di continuare il loro cammino con lo stesso entusiasmo sacrificio e volontà che hanno dimostrato fino ad oggi.

La piena collaborazione fra l’Istituto “Luigi Failla Tedaldi” e l’Associazione Sant’Anna continuerà anche per l’anno scolastico in corso con l’individuazione di nuovi studenti assegnatari delle borse di studio, affinché si mantenga viva la memoria di un uomo che si è speso per la sua comunità e si possa contribuire alla crescita culturale degli studenti meritevoli.